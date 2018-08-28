Risale-i Nur’u ilk tanıdığım yıl okulda teneffüslerde okumak için yanımda götürüyordum.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren hocam elimde görünce yanıma gelip “Bu kitaplar yasak” demişti. Aldığım tepkiden dolayı canım sıkılmıştı. Hocam yanımdan ayrıldıktan sonra okumaya devam ettim. Okuduğum bölüm Asa-yı Musa/ 4. Mesele’ydi. Karşılaştığım ifade şuydu: “Korkmayın! Risale-i Nur asla yasak olmaz.”

Evet, Risale-i Nur asla yasak olmaz. Çünkü insanların Risale-i Nur gibi tesirli bir ilaca ihtiyacı var.

Dakikada yüz günahın hücum ettiği, dinsizlik akımlarının zirvede olduğu, ehl-i imanın, imanının dahi tehlikede olduğu bir zamanda âlem-i İslamın Risale-i Nur’a ihtiyacı var.

Hayatı anlamak, anlamlandırmak, tüm mahlukatın yaratılış amacını kavramak ve iki cihan saadetine nail olabilmek için Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

Sadece din ilimlerini öğrenip taassuba düşmemek ve hakikate taklitle değil tahkikle ulaşmak için Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

Sadece fen ilimlerini öğrenerek tek gözlükle bakmamak, az bir su’da boğulmamak, nereye gittiği belli olmayan yollar arasından Kur’ân-ı Kerim ve ehl-i sünnetin hakikatleriyle doğru yolu bulup ayaklarımızın topuklarını dahi ıslatmadan doğru yola yönelmek için Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

Bizi birbirimize bağlayan manevi rabıtalarımızın farkında olup kardeşliği tesis ederek en dar daireden yavaş yavaş yayılarak ittihad-ı islam’ı sağlayabilmek için Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

Çocukların hassas ve nazik ruhlarının zedelenmemesi, cennet fikriyle mesut olmaları için, gençlerin cehennem korkusuyla zulümden, taşkınlıktan uzak durması için ve yaşlıların da yakında sönecek, bitecek olan dünya hayatına karşı beka inancıyla teselli bulabilmesi için Risale-i Nur’a ihtiyaçları var.

“Kendini bilen Rabbini bilir.” kaidesine uygun olarak kendini tanımak, fıtratına uygun davranmak ve istidatlarının farkına varabilmek için, insanların Risale-i Nur’a ihtiyacı var.

Diğer insanları da tanımak, onları kazanmak, toplumda yer alabilmek ve medeni bir hayat yaşamak için de Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

İmanımızı kurtarmak, ahirzamamın karanlığından ve ufunetli batağından kurtulmak ve ehl-i imanın, imanını da muhafaza etmek ihtiyacını yüksek bir derece-i şefkatle hissetmek için Risale-i Nur’a ihtiyacımız var.

Rabbim ehemmiyetini idrak eden ve kıymet bilenlerden eylesin. Amin