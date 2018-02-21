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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Biz Yeni Asya’nın çocuklarıyız

Havva Küçük KONUR
21 Şubat 2018, Çarşamba
Bir yıl daha geçti maziye. Bir yıl daha kaldı ardımızda. Adımlarımız 49. yılımıza getirdi bizi.

Adalet diyen, hürriyet ve demokrasi isteyen ağzımız, dilimiz, dimağımız bir kez daha erişti bugünlere. Okuyucumuzun karşısına doğum gününü kutlayan mutlu ve mütebessim bakışlarla çıkıyoruz. 49. yılımızı kutluyoruz.

Bunca yıl bir gazete için hiç de az değil. Hele çıktığı günden itibaren demokrasiye, insan haklarına, fikir ve vicdan hürriyetine vurgu yaparak ayakta kalmak, dik durmak, okuyucusuyla tam bir gönül bağı kurarak yoluna devam etmek hiç kolay değil. Ama biz Yeni Asya ailesiyiz. Dertler önümüzde sel olsa, etimizle bend oluruz. Sıkıntılar ateş topu olup üzerimize gelse, sinemizde söndürürüz. Şerha şerha yarılsa toprağımız, yağmur olur, çiçekler açtırırız. Baharını içinde, gönlünde, yüreğinde taşıyanlara ne gam! Biz Yeni Asya’nın çocuklarıyız.

Maziye şerefle dolu yıllar bıraktık. Bir kutlu atmosfer oluşturduk, gönlünü bu dâvâya adayan gönül erleriyle. Bebekler doğdu bu atmosferde, çocuklar büyüdü, genç oldu. Anne baba, dede nine oldu. Bir nesil büyüdü, bir nesli büyüttü Yeni Asya. Bu iklimi soluklayanlar vatan millet düşmanı olmadı, müsbet hareketten ayrılmadı, ahlâkıyla, irfanıyla mütenasip, fazilet ve hayâ ile mücehhez oldu. Meşveret ve şûrâyı esas yaptı hayatına. Zerrece ayrılmadı hakikatlerden. İstişare düstur oldu her ânına. Yaşadı, yaşattı okuduklarını.

Bediüzzaman, “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” der. İşte Yeni Asya tek başına bir millet oldu bunca yıl. Hedefini ve himmetini âlî tutarak, gayretini ve samimiyetini yanından ayırmayarak, okuyucusuyla olan kuvvetli bağını gevşetmeyerek sımsıkı yapıştı milletine. Demokrasiyi, hürriyeti herkes için istedi, mazlûm ve mağdurlara her dönemde sahip çıktı. Mazlûmun hakkını savunacağında kimliğine bakmadı. Hangi görüşten, düşünceden, cemaatten olduğuna dikkat etmedi. Ben zulme uğradığımda onlar bana yardım etmişler miydi, benim hakkımı savunmuşlar mıydı diye de düşünmedi. Bunlar değildi derdi. Böyle basit meseleler onun zihnini işgal edemezdi. O sadece görevini yapmalıydı. Ve bugüne kadar eksiksiz yaptı.

Yeni Asya’yı var kılan, görünür kılan istişaresidir. Yeni Asya’yı ayakta tutan meşveretidir. Bugünlere alnımızın akıyla geldiysek, bu prensiplerimizin ulviliğindendir. Söylediğimiz, ikaz edip uyardığımız ne varsa hepsi bir bir çıktıysa, bu ilkelerimizin şaşırtmazlığındandır. Biz hadiseleri Risale-i Nur’la okuyoruz. Biz Kur’ân’ın düsturlarıyla olaylara nazar ediyoruz. O yüzden hadiseleri okuyabiliyoruz. O yüzden olacakları görebiliyoruz. Bu bazılarının zannettiği gibi kehanet değil. Yalnızca sağduyulu yaklaşım!

Yeni Asya; yarım asırlık tecrübesiyle geldi bugünlere. Okuyucularının safiyeti, samimiyeti, ivazsız muhabbetiyle geldi. Can u gönülden gazetesine sahip çıkan, evime ekmek girmesin, pazarıma gitmeyeyim, ama gazetem girsin diyen okurlarıyla geldi. Adımlarımızın gücünü işte bu okur belirledi. Geleceğimizi, önümüzü yine bu okur aydınlattı. Maddî manevî desteğe her ihtiyacımız olduğunda, işte bu okurdu bizi tutup kaldıran. Kanatlarımız yorulduğunda kanat taktı, elimiz yorulduğunda elini uzattı, ayağımız dur- duğunda koşan adımımız oldu. Desteği, varlığı, sevgisi ve muhabbeti bundan sonra da devam edecek inşallah.

Biz Yeni Asya’yız. Bugünlere bizi taşıyan ne varsa, yarınlarda da yanımızda olacak. Bugünlere hangi prensiplerle geldiysek, yarına da aynı prensiplerle yürüyeceğiz. Bugünlere ulaşana kadar yolumuza çıkan engelleri nasıl aştıysak, yarınlarda da engelleri yine aynı azim, gayret ve kararlılıkla aşacağız.

Rabbim yolumuzda refik ola!

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  • Abdullah TUNÇ

    21.2.2018 07:56:31

    Yeni Asya'yı kendi zaviyesinden, gönül penceresinden ne kadar güzel görüp ifade etmiş Havva kardeşimiz.Hele şu satırlara bakın;nasıl bir azim ve kararlılığı gösterdiğini,nasıl bir dava aşkını taşıdığını görün: '' Dertler önümüzde sel olsa etimizle bent oluruz. Sıkıntılar ateş topu olup üzerimize gelse,sinemizde söndürürüz. Şerha şerha yarılsa toğrağımız yağmur olur,çiçek açtırırız.Baharını içinde,yüreğinde, gönlünde taşıyanlara ne gam! Biz Yeni Asya'nın çocuklarıyız.'' Tebrikler bacı...Cenab-ı Hak son nefese kadar sizleri ve bizleri Hak yoldan ayırmasın,Yeni Asyaya sahip çıkanlardan eylesin...

Risale-i Nur Külliyatı

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