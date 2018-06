Ramazan esmâdır

Ramazan sevinci

Boyut kelimesinin anlamını yitirdiği bir konumda, derinlikte zaman dilimleridir Ramazan vakitleri. O kadar çok yönlü bir derinlikte girer, o kadar mûtena izler bırakır ki hayatımızda. En güzel hatıralarımızı saklarız geleceğe onunla ilgili. En özel muhabbetlerimizi, dualarımızı göndeririz istikbale. Çok yönlü bakılması, taranması gereken bir aydır Ramazan. Tek bir pencere onu tanımlamaya yetmez. Tek bir yönden bakmak, ondan istifademize gölge düşürür. Latifelerimiz, hasselerimiz, ve kuvvelerimizin tamamı doymalıdır ki, Ramazanın gerçek manalarına erelim, bedenimize ve ruhumuza lokma lokma Ramazanı yedirelim.

Cenab-ı Hakkın Esması her yönüyle ayrı cevherdir. Etrafımızı kuşatır, sarar ve hükmünü icra eder. Bizdeki her latifenin bir karşılığı vardır Esma’da. Her bir hassemizin bağı, bağlantısı, ucu vardır. Esmâ’ya müteveccih olmak, algılarını açmak aslında kendimizi bulmaya gayret etmek, kendimiz olmaya bir menfez açmaktır. Esma bizi bize çağırır, varlığını tanımlar.

Ramazan Esma gibidir üzerimizde. Her bir haliyle bizi kendine çeker. Onu bulduğumuz oranda Cenab-ı Hakkı bilmiş, Cenab-ı Hakkı bildiğimiz oranda da kendimize yolculuğa çıkmışız demektir. “Kendini bilen Rabbini bilir” kudsi hadisinin kaziyesince kendimize çıkacağımız yolculuğumuza, Ramazan ne güzel bir kapı aralar. Esma-i Hüsna’nın tesbihin taneleri gibi birer birer önümüze açılması, bir yol sunması ve bizi kendine davet etmesi ne ulvi bir temaşadır. “Bin kapılı bir saray”ın bütün kapılarının açılması, her şeyiyle evc-i âlâya yönelmesi, bütün gücüyle Rahman’ın katına urûcudur aynı zamanda.

Esmâ’ya, çeşitliliğe ve kendimizi bilmeye merhaba!