Ramazan hürriyettir

Ramazan Deyince...

Hürriyet asırlarca insanların gönlünü yakan, yüreğini perçinleyen bir sevda olmuş. Uğruna nice şiirler yazılmış, nice hikâyeler anlatılmış. O sanki güzelliğiyle, nazdâr ve niyazdâr halleriyle, cazibedar çekiciliğiyle insanlığı kendine âşık eden bir sevgili...

Üstadın hürriyet tanımları da bu benzetmeyi doğrular nitelikte. Hürriyet, Üstadın gözünde "nazenin", emek verilmesi gereken, vahşiliklerden korkan, korunmaya ihtiyacı olan, onu isteyenlerin, onun gelmesi için yollar yapması gereken bir hanım… Hürriyet kelimesinin, kelime yapısı itibariyle müennes olmasının bunda etkisi büyük elbette. Bu da bir yönüyle 'hürriyetin verici olması, üretken olması, indiği her yerde bir çerağ tutuşturması, başka hürriyetlerin önünü açması' türünden kazandırdığı yan anlamlarıyla birlikte çağrışımlar yapıyor insana.

Ramazan hürriyetle yeniden barıştırır bizi. Onun gönlünü yapmamız için bize bir fırsat verir. Zira Ramazan müzekkerdir.

Kendi iradesiyle sahura kalkan, oruç tutan, orucunu bütün âzâlarına tutturan, günahlardan çekinme konusunda azamî gayret gösteren bir mü'min, hürriyetine ve iradesine sahip çıkmış, hürriyetinin önündeki engelleri bertaraf etmiş demektir.

Kendisine teklif edilen nimet ve lezzet adına ne varsa elinin tersiyle itecek, nuranî ve semavî vasıtalara dört elle yapışacaktır. İradesine, benliğine, hürriyetine sahip çıkan bir şuur, dünyası ve ukbası adına pervaz eden iki kanat gibi olacak, ebedleri kucaklayacak, uğradığı, dokunduğu her yerde çiçek açtıracaktır. Burcu burcu kokacak, elvan elvan renklendirecektir hayatını, hayatları.. Ahirete müheyya bir hale girecektir.

İradeye, benliğe, hürriyete merhaba!