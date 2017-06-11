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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ramazan hürriyettir

Havva Küçük KONUR
11 Haziran 2017, Pazar
Ramazan Deyince...

Hürriyet asırlarca insanların gönlünü yakan, yüreğini perçinleyen bir sevda olmuş. Uğruna nice şiirler yazılmış, nice hikâyeler anlatılmış. O sanki güzelliğiyle, nazdâr ve niyazdâr halleriyle, cazibedar çekiciliğiyle insanlığı kendine âşık eden bir sevgili...

Üstadın hürriyet tanımları da bu benzetmeyi doğrular nitelikte. Hürriyet, Üstadın gözünde "nazenin", emek verilmesi gereken, vahşiliklerden korkan, korunmaya ihtiyacı olan, onu isteyenlerin, onun gelmesi için yollar yapması gereken bir hanım… Hürriyet kelimesinin, kelime yapısı itibariyle müennes olmasının bunda etkisi büyük elbette. Bu da bir yönüyle 'hürriyetin verici olması, üretken olması, indiği her yerde bir çerağ tutuşturması, başka hürriyetlerin önünü açması' türünden kazandırdığı yan anlamlarıyla birlikte çağrışımlar yapıyor insana.

Ramazan hürriyetle yeniden barıştırır bizi. Onun gönlünü yapmamız için bize bir fırsat verir. Zira Ramazan müzekkerdir. 

Kendi iradesiyle sahura kalkan, oruç tutan, orucunu bütün âzâlarına tutturan, günahlardan çekinme konusunda azamî gayret gösteren bir mü'min, hürriyetine ve iradesine sahip çıkmış, hürriyetinin önündeki engelleri bertaraf etmiş demektir. 

Kendisine teklif edilen nimet ve lezzet adına ne varsa elinin tersiyle itecek, nuranî ve semavî vasıtalara dört elle yapışacaktır. İradesine, benliğine, hürriyetine sahip çıkan bir şuur, dünyası ve ukbası adına pervaz eden iki kanat gibi olacak, ebedleri kucaklayacak, uğradığı, dokunduğu her yerde çiçek açtıracaktır. Burcu burcu kokacak, elvan elvan renklendirecektir hayatını, hayatları.. Ahirete müheyya bir hale girecektir. 

İradeye, benliğe, hürriyete merhaba!

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  • Ramazan Çalışan

    11.06.2017 07:14:20

    - Hayatları dünya ve ahirete müheyya bir hale getirecek, Ramazan'nın hürriyetle yeniden barıştıran yüzünü görmek,kendi iradesi ile hürriyetinin önündeki bütün engelleri bertaraf ederek,"nazenin", emek verilmesi gereken, vahşiliklerden korkan, korunmaya ihtiyacı olan, onu isteyenlerin, onun gelmesi için yollar yapması gereken bir hanım…kelime yapısı itibariyle müennes olan hürriyet' in gelmesi ile, uğradığı, dokunduğu her yerde çiçekler açtıracaktır. Burcu burcu kokacak, elvan elvan renklendirecektir hayatı.Zira bütün bunlar,Ramazan'ın müzekker olmasının geregidir.Farklı bakış açısı ile değerlendirdiğiniz ve her bir cümlesi bahar çiçekleri ğüzelliğinde olan yazınızdan bende bir demet yapmak istedim. İradeye, benliğe, hürriyete merhaba! Demek için.

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