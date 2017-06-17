"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ramazan mukabeledir

Havva Küçük KONUR
17 Haziran 2017, Cumartesi
RAMAZAN DEYİNCE

Kur’an’ın nuru etrafımızı ışıktan peykleriyle donatırken, her şeyin gerçek anlamını bulduruyor. Ramazan deyince aklımıza gelen, dilimize dolan, kalemimize düşen, gönlümüze akan bütün kavramlar, sadece ve sadece Kur’ân’ın nuruyla görünür kılınıyor. Üstadın 15. Sözün Zeyli’nde verdiği örneği hatırlıyorum. Bayezid Camii’nin elektrik düğmesi çevrilince nasıl karanlığa gömülüyorsa, Kur’ân olmazsa da Ramazan anlamlı olmuyor, görünmüyor. Ramazan’ı Ramazan yapan her şey Kur’ân’la ışıklanıyor.

Kur’ân semadan iniyor, yeni nazil oluyor gibi bir şevk var simalarda. Küçük küçük çocukların, ihtiyarların, kadınların, erkeklerin Kur’ân tilâveti, ruhlarda açan gonca-misâl heyecanlardan.. Her gönüle bahar geliyor gibi. Her yürek kamet-i kıymetince bu heyecandan hissesini alıyor, veresesini topluyor. Bir ılıklık çöküyor havaya, munisleşiyor. Ellerinde Kur’ân ile mukabeleye giden kadınlar, çocuklar elbette Ramazan’ın en güzel çiçeği, dantelâsı.. Kur’ân nurunun gönüllerde aksinin pembe pembe yüzlere yansıması.. Mübeyyin ve müzeyyin hakikatlerin kalplere yeniden nakşolmasıyla gönüllerin ferahlaması, inşiraha kavuşması..

Kur’ân’ın dırahşan çehresi asırlardır insanlığı kucaklamakta. Kur’ân’ın mümbit iklimi, insanlık tarlasının şereflilerini sunmakta. Ve biz Kur’ân’ın rahle-i tedrisine diz çöküp O’nun sıbgasıyla sıbgalanmaya eğildiğimizde, bütün cömertliğiyle, “Kerîm”liğiyle sarıyor bizi. Ruhunu üflüyor, hakikatini tevdi ediyor, rahmetiyle yıkıyor, temizliyor. Satır satır, harf harf yeniden okutuyor kendini, kalplerimize işliyor, işletiyor. Nakışlanıyoruz nakşıyla, yoğruluyoruz, bereketleniyoruz. Sair vakitlerde boşa giden, heba ettiğimiz vakitlerimizi, Ramazan’da mukabeleyle donatıyoruz, güzelleştiriyoruz, Cennete gönderiyor, ebedileştiriyoruz.

Kur’ân’a, Kur’ân’ın iklimine, kutlu atmosferine merhaba!

Okunma Sayısı: 655
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ramazan Çalışan

    17.06.2017 12:02:43

    Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercümanı ezeliyesi olduğu için," aklımıza gelen, dilimize dolan, kalemimize düşen, gönlümüze akan bütün kavramlar, sadece ve sadece Kur’ân’ın nuruyla görünür kılınıyor." Şu kainat mescid-i kebirninde Kur'an kainatı okurken,"Her yürek kamet-i kıymetince bu heyecandan hissesini alıyor, veresesini topluyor." Hem kendini dinleyenlere ve itaat edenlere öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyorki,bütün saadeti dünyeviye ona nisbeten,bir berk-i zailin,bir şemsi sermede nisbeti gibidir.Müşdesi karşısında acaba ekser insanlara ne olmuşki kör olmuşlar,sağır olmuşlar, dilsiz olmuşlar bu hakikatı görmüyolar, anlamıyorlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.