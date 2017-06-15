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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ramazan sahurdur

Havva Küçük KONUR
15 Haziran 2017, Perşembe
RAMAZAN DEYİNCE

Geceye karanlığı, karanlığa şiiri işledim. Bir nota gibi sessiz gökyüzünü, karanlığıyla, sükûnuyla sonsuzluğa gönderiyorum. Bir yed-i imdad inene, dest-i kudret kaldırana kadar…

Ramazan’la donanan gündüzler ve geceler gönüllerde sükûn buldu. Ramazan’a kapı açan zaman dilimleri, kudsî tohumlar hükmüne geçip ebedileşti, ebedlere uçtu. Gündüzümüze oruç değdi, gecemize sahur.. Bir mâ-i Nisan’dı evlerimize yağan. İyilik, güzellik, ahlâk-ı seniyye indi semadan. Hiç geçmemiş, geçememiş gibi zaman, geçen Ramazan’dan. Nerede bıraktıysak oradan devam ediyor gibi.. On bir ay önceki gibi.. Gülümsüyor bize sımsıcak, içten, yeniden.. Bizi hiç bırakmamış gibi…

Sahurun bereketi siniyor hayatımıza. Vaktimize, ömrümüze, mukabelemize, hatmimize yağıyor. Islanıyoruz Rabbimizin rahmetiyle, gülümsüyoruz. Gecemiz değişiyor, veçhesini değiştiriyor sanki. Sebepsiz gülümsediğiniz zamanlar vardır hani. İşte o dilimlerdeyiz, seyyâledeyiz... Çocuksu sevinçler gelip konduruluyor simalara. Sevinç açıyor, gül deriyoruz gecelerden. Sümbülleniyor, meyve veriyoruz şevkten, azimden..

Sahurun mahmurluğu, tatlı telâşesi, çocukların uykusu, yanan lambalar, ışıklar; sesi çıkan davullar, davulcular…

Sahur gaflet tabakatı altında yatan ruhlarımızı uyandırdı. Sessizce karanlık koridorlarda bekleyen gecelerimizi canlandırdı. Hüzünlü, gamlı, yalnız zamanlarımıza ünsiyet verdi, neşelendirdi. Dostlar oldu etrafımızda, enis yârenler oldu. Neşvenin gülünü kokladık, huzurun şerbetini içtik, sükûnun muammasında eridik.

Sahura, yaşattıklarına, gecesine, sessizliğine merhaba!

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Yorumlar

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  • Ramazan Çalışan

    15.06.2017 16:13:34

    -yazınızdaki güzellik,her bir cümlenin bütün cümlelerle,bütün cümlelerinde her bir cümleye bakması,dolayısıyla yazıyı yukardan aşagıya,aşaıgıdan yukarıyada okunsa,cümlelerin yerleri degiştirilse anlamı bozulmadığı gibi,yeni anlamların ziyadeleşmesine sebep oluyor.Bundan önce/önceki yorumlarımda olduğu gibi.

  • Ramazan Çalışan

    15.06.2017 12:57:28

    Ramazan’a kapı açan zaman dilimlerinde,gündüzler ve geceler gönüllerde sükûn buldu,İyilik, güzellik, ahlâk-ı seniyye indi semadan,Sevinç açıyor, gül deriyoruz gecelerden. Sümbülleniyor, meyve veriyoruz şevkten, azimden.. Hüzünlü, gamlı, yalnız zamanlarımıza ünsiyet verdi, neşelendirdi. Dostlar oldu etrafımızda, enis yârenler oldu. İşte bu an Bir yed-i imdadın indiği, dest-i kudret yetiştigi an.

Risale-i Nur Külliyatı

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