Ramazan teravihtir

RAMAZAN DEYİNCE

Akşamın tınıları yavaş yavaş kapımızı çalıp bizi farklı dünyalara dâvet ediyor. Güneşin, eteklerini süpürerek kaybolan gelin gibi yavaş yavaş kaybolması, değişik bir dünyanın sayfasını aralıyor bize. Gece… Kendine mahsus sekenesiyle, hâl ve keyfiyetiyle önümüzde arz-ı endam eden geceye, kulluğumuzla, ibadetimizle, teravihimizle tebaiyet ediyoruz.

Bize geceyi, gece sayfasını âlem-i ahirete gönderecek en özel dakikaları sunuyor teravih. Ruhuyla gönlümüzü, adıyla gecelerimizi okşuyor. Namazı, Kur’ân’ı, duâyı, birlikteliği, kardeşliği ve daha nice güzelliği tek bir amelde ifade edebiliyoruz.

Ramazan biraz da teravih için bekleniyor sanki. Çocuğunun, torununun elinden tutup camide saf tutan mü’minler, ahiretleri adına ne güzel bir görüntü veriyorlar, değil mi? Şenlenen gönüllerin ışığı yüzlere vuruyor, bedenleri ısıtıyor. Ve çocukların gözleri… İçten, samimî, sıcak bakışlarıyla, mahcup gülümsemeleriyle, masum çocuklar… Ramazan'ı, teravihi belki de en fazla o çocukların masumiyeti hak ediyor.

Her teravih yeni bir ufuk açıyor önümüze. Her namaz Efendimiz’in (asm) imametini düşündürüyor. Her kıraat, O’nun sesini ihsas ediyor. Cemaat, cami, mihrab Sahabe-i Güzîn’i.. Zaman duruyor sanki, durduruluyor. Asırlar geçiyor aradan. Özlemimiz geliyor gözlerimize, sıcak bir damla olarak akıyor. Efendimiz’in (asm) imametinde, İslâm cemaatine kıldırılan teravih namazı… Bambaşka bir iklim, bambaşka dokular yenileniyor içimizde. Gabileşen hissiyâtımız inceliyor, nezaketle mahcup düşüyor yere.

Yeni bir ruhla doluyoruz. Yeni bir heyecanla donanıyoruz. Huzuru damıtıyoruz içimize, Asr-ı Saadet’e olan hasretimizi perçinliyoruz.

Teravihe, çocuklara, masumiyete, asırlar öncesinden gelip ruhumuzu kendine rabt eden Nur’a (asm) merhaba!