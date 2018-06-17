Nur çocuklar ile okuma programı

’Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yûsuflar, Ahmedler, vesaireler! Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, “Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır’’ diyerek bizlere sesleniyor Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri…

Uzun bir eğitim ve öğretim döneminin nihayetinde bizler de Üstadımızın bu hitabına kulak verip, başımızı kaldırırcasına ‘’Sadakte’’ demek için bu Cennet-asa baharın Nur tohumları olan Nurefşanlar, Meryemler, Zeynep Sudenazlar, Bernalar, Beyzalar, Süedalar, Neslinurlar, Nuriyeler, Aslınurlar, Ayşenurlar ile Ramazan ayının bitmesine yakın program yaptık.

Hepimizin ortak gayesi bizi yokluktan varlık âlemine çıkaran Rabbimizi tanımak ve ona kulluk bilincimizin farkında olduğumuzu anlamak. Bu kulluk şuurunu kazanarak, içinde bulunduğumuz dünyanın meşgalelerinden bir neviî uzaklaşabilmek ve birkaç gün sonra sona erecek olan ‘’Hiçbir Nur Talebesi yoktur ki, sınıfının en fazîletlisi, en çalışkanı olmasın’’ bilincini devam ettirerek; hayatımızı nur çizgisine koyacak, bizi istikamet üzerinde yürüdüğümüzden emin kılacak iman şuurunu kazanmaktır.

Bu şuur ise Kur’ân-ı Kerîm’in bu zamanın mu’cizevi bir tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı bol bol okuyarak, mütalâa ederek, Hz. Eyüb’ün (as) sabrını, Hz. Yunus’un (as) Allah’a sığındığını, Ramazan ayında tutulan oruçların ehemmiyetini, Sünnet-i Seniyyeyi, Hüve nüktesinde bulunan zerrelerimizi kısacası imanî ve içtimaî meseleleri ele alarak ve onları anlayarak hayatımıza hedef ve rehber yapma gayretine girdik. Şimdi ekilen Nur tohumları zeminimizde çiçek açarken; çocuklardaki şevk, onların gözlerindeki ışıltı, derslerdeki pürdikkat bakışları bizler için de huzurlu bir şükre ve mutluluğa vesile oldu.

Son olarak bu tarz programlara katılımların daha da artmasını temenni etmekle birlikte son sözü ise programdaki kardeşlerimizin düşünceleriyle söylemek istiyoruz. Muhabbetle…

A. Arıtürk: Program çok güzel geçti. Hem yeni arkadaşlarım oldu, hem de Ramazan ayının son günlerini güzel değerlendirmiş oldum. Hem eğlendik, hem öğrendik diyebiliriz. Dersler çok keyifliydi, galiba biraz fazla soru sorduk. Nedense oruç tutmak burada çok daha kolaydı. İftar ve sahurlarımız harikaydı. Kısacası her sey MÜKEMMELDİ!

N. Bayındır: Açıkçası biz derslerde çok uslu durmuyoruz. Ablalar bizim için çok uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. Hatta biz istedik diye dışarı da bile iftar yaptık. Derslerde uslu durmuyoruz, ama dersleri seviyoruz. Çok sevdim programı... Yeni arkadaşlarım oldu. Program çok kısa sürdü. 2-3 hafta 4 hafta bile olabilirdi.

N. Arıtürk: Program benim için çok değerli. Çünkü hiç görüşmediğim arkadaşlarımla ve çok değerli ablalarımızla buluşup ders işliyoruz. Keşke program hiç bitmese. Bence 2-3 hafta olmalıydı bu. Çünkü hem çok şey öğrenip hem de bunları pekiştirdik. İnşaallah seneye görüşürüz..

S. Duran: Program gayet güzeldi. Dersler, eğlenceler. Hele ablalarım bir numaralar. Onları çok seviyorum. Ama program çok kısaydı, ben 10 gün olmasını isterdim. Arkadaşlarımla da çok eğlendim. Risale-i Nur dersleri çok güzeldi. Bizimle ilgilenen bütün ablalarıma teşekkür ederim.

B. S. Özdemir: Çok güzel ve eğlenceli bir programdı. İstifadeli geçti. Bizimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.

B. Çetin: Program biraz dolu geçti, ama ablalar, arkadaşlar ve ortam çok güzeldi. Bir sürü şey öğrendik. Sizi çok seviyorum.

Z. S. Coşkun: İlk geldiğimde burayı garipsedim, ama önemli olan öğrenmek ve Peygamberimizi (asm) tanımak. Allah herkese Risale-i Nur’u nasip etsin. Medreseden Risale-i Nur’u daha çok tanıyarak çıkmayı nasip etsin.

M. Yücesoy: Programın sadece iki gününe gelebildim. Dersler bizim algılayabileceğimiz kapasite de anlatıldı. Hem öğrendim, hem eğlendim.

N. Direktaş: Bu programda Risale-i Nur’un içerisinde bulunan Peygamberimizin (asm) hayatını, başına gelen musîbetleri, mu’cizeleri öğrendik. Yeni arkadaşlıklar kurup onlarla birlikte program boyunca öğrendik. Emeği geçen bütün ablalarımıza teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.