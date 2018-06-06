"Rabbim, Seni çok seviyorum" diyebilmek

Tefekkür

Hey arkadaş! Gözlerini aç yeni bir Ramazan sabahına. Etrafını temaşa et... Her şeye mâna-yı harfi ile bak... Hava yine güneşli, aydınlık tam bir yaz havası... Pencereni aç ve havayı teneffüs et, dünyaya bak.. Bu defa farklı bak kardeşim... Sanki bunlar ilk kez meydana geliyormuş gibi... Hayret ile temaşa et. Yerin altındakilerini incele, yerin üstündekilerini... Başını kaldır, gökyüzüne bak... Ne diyor 11. Söz'de; "Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister." Rabbimiz bize her an gösteriyor, bizi seviyor, kendine sevdirmek istiyor. Düşün kardeşim... Hiç dedin mi Rabbine; "Rabbim, Seni çok seviyorum." Haydi söyle... Hem de kâinata işittirecek derecede söyle... Hadi kardeşim, farklı olsun bir günün...

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