Rabbim teşekkür ederim

Her gün gözlerimi yeni bir güne açtığın için, bana görecek göz, sesleri kavrayacak kulak, bütün nimetleri tatmam için dil, güzel kokuları koklamam için burun verdiğin için teşekkür ederim Rabbim..

Her an yanımda olduğun için, beni duyduğun için, ihtiyaçlarıma cevap verdiğin için teşekkür ederim. Beni yokluktan varlık âlemine çıkarıp insaniyet makamına yerleştirdiğin için teşekkür ederim. Bana anne, baba, eş, dost, kardeş verdiğin için teşekkür ederim. Her an benimle olduğun için teşekkür ederim. Beni Müslüman kıldığın için, Peygamberimize (asm) ümmet ettiğin için teşekkür ederim Rabbim. Esmalarını gösterdiğin için teşekkür ederim Rabbim. Ben aciz, ben zayıf, ben zalim ve Sen bana merhametli, şefkatli.. Bütün günahlarıma, hatalarıma rağmen beni kapında kabul ettiğin için teşekkür ederim Rabbim. Rabbim sen iyiki varsın. Seni seviyorum Rabbim.. Haydi sende söyle kardeşim.. RABBİM SENİ SEVİYORUM. Elhamdülillah..