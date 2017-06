Çiftlikten sofraya tavuk eti

NASIL BESLENMELİ?

Biz bu yazımızda kırmızı et krizinden ziyade; kırmızı etin daha da pahalanıp tüketici tarafından alınamaz hale gelmesine engel olan tavuk etinden bahsetmek istiyoruz. Şu anda geniş halk kitlelerinin kırmızı et yerine tüketebildiği ‘beyaz et’ sofralarımıza gelinceye kadar hangi aşamalardan geçmektedir? Hakkında yapılan spekülasyonlar doğru mudur? Tavuk eti yenmemesi gereken bir et midir? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım.

TAVUĞU YAKINDAN TANIYALIM

Tavuk, sülüngiller (Phasianidae) familyasından evcilleştirilebilir bir kuş türüdür ve genellikle çiftliklerde yetiştirilir. Tavuklar uçamayan kuşlardandır. Yumurta ile çoğalırlar.

Tavuklar hayatlarının farklı evrelerinde farklı isimler alırlar. Yeni doğmuş yavrularına civciv, genç ve gelişme çağında olanlara piliç, cinsi olgunluğa henüz ulaşmamış ergenlik öncesi dönemdeki dişiye yarka, cinsi olgunluğa ulaşmış ergin dişilere tavuk, ergin erkeklere horoz denir. Et yönlü olarak yetiştirilen piliçler etlik piliç olarak tanımlanır. Piliç eti 40-45 günde kesilen genç hayvanlardan elde edilen et, tavuk eti ise bir yıldan yaşlı tavukların kesilmesi ile elde edilen ettir. Tavuk eti serttir ve uzun sürede pişer. Izgara yapmaya gelmez, ancak kaynatılarak tüketilebilir. Piliç eti ise tersine yumuşaktır ve çabuk pişer. Izgarada da kolaylıkla ve kısa sürede lezzetli şekilde pişirilebilir.

Bu genetik seleksiyonlar ile çok kısa sürede en yüksek gelişme özelliklerine sahip olan hatlar tesbit edilmektedir. Bu teknoloji dünyada bir elin beş parmağından daha az sayıda çok uluslu kuruluşun elinde bulunmakta ve bu gün dünyada yetiştirilmekte olan bütün ticarî etçi ve yumurtacı tavuklar bu sürülerden elde edilmektedir. Altı haftada kesim ağırlığına ulaşıp soframıza gelen tavuklar yıllar süren ve milyonlarca dolara mal olan genetik araştırmalar sonucunda bu özelliği kazanmışlardır.

Türkiye’de kullanılan etçi ve yumurtacı tavuk ırkları da bütün dünyanın kullandığı nesillerin aynısıdır. Erken gelişme, tamamen yoğun genetik seleksiyonlarla ulaşılan üstün performansın bir sonucudur. En ileri bilgisayar formülleri ile yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak yapılan yüksek kaliteli yemlerle beslemek suretiyle bu gün için 1,7 kg yemle 1 kg canlı ağırlık sağlamak mümkün olabilmektedir. Bu teknoloji AB dâhil bütün dünyanın kullandığı teknolojidir.