Dengeli beslenme

NASIL BESLENMELİ?

Beslenme konusunda maharet ölçüleri bilmekten ziyade uygulamayı yapabilmektedir. Yani sizin hangi gıdaları ne kadar alacağınızdan çok, bunu sürekli uygulamada göstereceğiniz başarı önemlidir. Bir süre uygulanıp daha sonra vazgeçilmek zorunda kalınan ölçülü davranışlar netice sağlamayacaktır. Dengeyi muhafaza etmenin en güzel yolu yaptığı işi bilinçli yapmaktır. Çünkü doğru bilgi kararlılığı sağlamlaştıran en büyük etkendir.

Maalesef günümüzde bu konuda büyük bir bilgi kirliliği görülmektedir. Üstelik bu bilgi kirliliğine müsbet ilimler de alet edilmektedir. Mesela bazı gıda maddelerinin çok zararlı olduğunu iddia edip tüketilmesini önleyen ilim adamlarının onlarca yıl sonra yanıldıklarını; yapılan yeni araştırma sonuçlarıyla ortaya koymaları şaşkınlığa sebep olmaktadır.

Ya da bir kısım araştırıcı ilim adamlarının sık sık az öğünler yenilmesini tavsiye ederken, başka araştırmacıların deney sonuçlarını açıklayarak; günlük öğünler arasındaki sürenin ne kadar uzun olursa o kadar sağlıklı olunacağını tavsiye etmeleri kafaları karıştırmaktadır.

O halde doğru bilgiye nasıl ulaşılacaktır? Dünün doğru bilinenleri bugün yanlış olarak ortaya çıkıyor ise bu günün doğrularının ileride yanlış uygulamalar olarak ortaya çıkmaması garantisi var mıdır? Hangi ilim adamlarının doğru bilgi verdiklerini nasıl anlayacağız?

1912 yılında Nobel Ödülü kazanan ünlü Fransız cerrah ve fizyoloğu Dr. Alexis Carrel’in meşhur eseri ‘İnsan Denen Meçhul’ kitabında belirttiği gibi “Ağaçların sürekli yer değiştirdiği bir ormana benzer. Bu sebeple kalıcı işaretler koyup yol belirlemek imkânsızdır.”

Hele Cenab-ı Hakk’ın antika bir sanat eseri olan insan vücudunun sırlarını çözmek hiç kolay bir iş değildir. Bu noktada yapabileceğimiz tek şey Tıbb-ı Nebevi ile günümüz araştırma sonuçlarının uygunluğunu gözetmektir. Yani Cenab-ı Allah’ın elçisinin yanlış uygulamaya cevaz vermeyeceği ölçüsüyle hareket etmektir. Tıbb-ı Nebevide bulamadığımız hususlarda ise bu konuya hassasiyet gösteren uzmanların görüşlerine uygun davranmak en güzel yol olacaktır.