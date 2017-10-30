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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Aldanmaların bedelini millet ödüyor

Hüseyin GÜLTEKİN
30 Ekim 2017, Pazartesi
Cemaat kandırmış, İmralı kandırmış; Salih Müslim kandırmış; Esat kandırmış; Obama kandırmış; Barzani kandırmış...

Ve bütün bunların ardından; “ben ne aldandım; ne de aldatıldım..”

Bu nasıl bir şey?...İşin perde arkasını çözebilene aşk olsun!..

Bir taktik mi yoksa gerçekten bir aldanma, bir aldatılma veya aldatma hali mi bilemiyoruz..

Hani bizim gibi sıradan olan her insan aldanabilir. Onlar bile bir aldanır iki aldanır... Ama üst üste defalarca aldanmaz.

Kaldı ki bütün yetkilere sahip ülkenin en tepedeki makamın sahibi bir zatın öyle defalarca aldanması, aldatılması mümkün mü dersiniz?

Gerçi aldanmayan bir Allah’tır. İnsanoğlu beşerdir; her an şaşması muhtemeldir. Ne kadar zeki de olsa, ülkenin idaresini tek başına elinde bulunduranların, her zaman, her kararında, her hükmünde isabet etmesi mümkün değildir. Yanılabilir, aldanabilir ve aldatılabilir.

Bunun için Bediüzzaman da işin bu yönünü dikkate almış olmalı ki; “riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” beyanında bulunarak devlet idaresindeki tek adam formülünün beraberinde getireceği sıkıntılara, risklere işaret etmiştir.  

Bu meyanda Üstad Bediüzzaman’ın bu tesbitlerini dikkate almadığımızda her zaman için yanılmalar, aldanmalar olabilir. 

Bu durumda gerçekten bir aldanma, aldatılma söz konusu ise bu demektir ki Cumhurbaşkanına karşı sorumluluk makamında olan Millî İstihbarat Teşkilâtı da aldatılmış veya aldatmış; Genel Kurmay ve diğer güvenlik birimleri de aldatılmış veya aldatmış hükümet de aldatılmş veya aldatmış; Cumhurbaşkanının danışmanları ve müşavirleri de aldatılmış veya aldatmış...

Bunların hiçbirisini aklımıza dahi getirmek istemiyoruz. Temenni edelim ki bunların hiçbirisi doğru olmasın İnşallah. Ama ardı arkası gelmeyen ülkenin yetkili makamından sudur eden bu yanılma, aldanma itiraflarını nereye koyacağız; nasıl yorumlayacağız? 

Görünen o ki öyle de olsa böyle de olsa birileri birilerini fena halde yanıltıyor, aldatıyor. İtiraflardan anlaşıldığı gibi, uluslar arası bazı karanlık mahfiller gerçekten bizimkileri aldatıyorlar veya bizimkiler içeride ve dışarıda uyguladıkları yanlış politikalarının sonucunda meydana gelen maddî manevî tahribatlarının üzerini örtmek için, milletin tepkilerini önlemek niyetiyle; ”yanıldık, aldatıldık... Allah ve milletimiz bizi affetsin” diyerek mağdur rolünü oynuyorlar.

Ama olan ülkeye oluyor, millete oluyor. Çünkü yanılma ve aldanmaların ağır bedellerini bu millet ödüyor maalesef.  

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  • Gündüz Alp

    30.10.2017 10:48:27

    Müslümanın (beşer olması hasebiyle) aldanması normal de şunu-bunu bahane ederek aynı şekilde kitleleri "aldatması" anormal ve gayri İslâmi olup; hakaik-i imaniyenin ulvi ve yüksek hakikatlerine tamamen zıt bir durum arz ediyor. Mesele burada. İçeride aldanan dışarıda aldanan bir iktidarın faturasını hepimiz ödüyoruz fakat ne hikmetse mağdur millet değil de millete fatura çıkaranlar oluyor. Oysa ciddi demokratik bir hukuk devletinde şöyle bir hadisede faturayı ödeyenler evvelen ve bizzat "aldatıldık!" yahut" yanılmışız!" diyenlerdir. Ki millet fatura ödemesin. Menfi siyasetin prim yaptığı, alkışlandığı bir ülkede her daim bir aldatan ile bir aldanan bulunacaktır. Mühim olan milletin aldanmaması değil mi? Selam, dua ve muhabbetle.

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