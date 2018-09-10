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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri

Hüseyin GÜLTEKİN
10 Eylül 2018, Pazartesi
Bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan, ahirzaman mücediddi, olması hasebiyle idarecilere tavsiyelerde bulunup, yol göstermekle de vazifeli olan Üstad Bediüzzaman, iktidara gelmeleri için duâ ederek, nokta-i istinat olduğu Demokratlar lehine oy kullandığını bir çok ifadeleri, başta Emirdağ Lâhikası olmak üzere Nur Külliyatı’ndaki muhtelif mektuplarından öğreniyoruz.

Bu meyanda İslâm kahramanı olarak tavsih ettiği Demokratların lideri demokrasi şehidi Adnan Menderes’e Üstad Bediüzzaman’ın yaptığı ikaz ve tavsiyelerin kısaca bir kısmı şöyle:

“Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.” (En’am s: 6: 164, İsra, s: 17:15),... “ âyetlerini kendinize rehber edininiz. Yani suçun şahsiliğini göz önünde bulundurunuz. Kurunun yanında yaşı yakmayınız. Suçu işlememiş olan masumun hakkını hukukunu çiğnemeyiniz...

Hak haktır; büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Bir tek masumun hakkı bütün nev-i beşere dahi feda edilmez hakikatını göz önünde bulundurunuz. Asıl olan masumun hakkı hukukudur. Bir gemide veya bir evde on cani bir masum olsa, o gemi batırılmaz, o ev yakılmaz adalet-i İlâhi’yi göz önünde bulundurunuz.   

Ülkede huzur ve sükûnu, birlik ve beraberliği sağlamak için, ihtilâf ve tefrikaları önlemek için, İslâm kardeşliğini sağlamaya çalışın. Gerginliklere, kutuplaşmalara, ayrıştırmalara meydan vermeyin. İslâm dünyasındaki Müslümanların uhuvvetini sağlamak suretiyle onların maddî ve manevî desteklerini kazanmaya çalışın.

 “Milletin efendisi, ona hizmet edendir” hadis-i şerifi ışığında memuriyetin bir ağalık veya tahakküm makamı değil; bir hizmet makamı olduğunu unutmayın. Bunun için elden geldiği kadar millete en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edin. Gerçek demokrasi millete efendi olmakla değil, millete hizmetkâr olmakla sağlanacağını unutmayın.

Birlik beraberliği zehirleyen, sulh ve sükûneti bozan, huzur ve barışı ortadan kaldıran ırkçılığa meydan vermeyin. Türkiye’de yaşayan her ırktan olan insanların bir arada barış içinde birbirleriyle geçinmeleri için bütün ırklara eşit muamelede bulunmaya çalışın. Farklı dinlere, dillere, ırklara mensup vatandaşlara farklı muamelelerden çekinin. Devlet imkânlarının paylaşımında eşit davranın.

Bu milletin Risale-i Nurlar’a olan ihtiyacını biliyorsunuz. Bunun için bu eserlerin tamamen serbest olarak okunması için, Diyanet eliyle basımını ve neşrini sağlayın.

Ezan-ı Muhammediyi (asm) aslına çevirdiğiniz için nasıl ki milletin duâsını aldınız, desteğini sağladınız. Öyle de ata yadigârı ve emaneti olan Ayasofya’yı da bir an önce aslına çevirerek, ibadete açın...

Evet Üstad Bediüzzaman’ın iktidara gelip hayırlı hizmetlerde bulunmaları için duâ edip, açıkça destekte bulunduğu ve İslâm kahramanı olarak iltifat ettiği Demokrat Parti’nin lideri Merhum Adnan Menderes’e yaptığı ikaz ve tavsiyeler kısaca böyle. Kısmen de olsa Demokratlar Üstad’ın bu tavsiyelerine uygun uygulamalarda bulunarak ülke için maddî ve manevî hizmetlerde bulundular. Vatan ve millet düşmanları, demokrasinin eli kanlı cellâtları o malum katliâmları yapıp demokrasinin önünü kesmeseydiler, Menderes’in öncülüğündeki Demokratlar daha nice hayırlı hizmetlerde bulunacaklarından kimsenin şüphesi yoktu.

Görüldüğü gibi Üstad Bediüzzaman Demokratların başarıları için bir taraftan duâ edip açıktan destekte bulunurken; diğer taraftan da lüzumlu ikaz ve tavsiyelerde bulunarak yol gösteriyordu. O bir taraftan Demokratların yaptıkları doğru uygulamaları tebrik edip, teşvik ederken; diğer taraftan da yanlış işlere ve icraatlara tevessül etmemeleri için de gerekli uyarı ve ikazlarda bulunuyordu. O şimdiki bazı parti aşıklarının yaptıkları gibi taraftar oldukları partinin yaptıkları icraatları doğru yanlış ayırımı yapmadan alkışlamıyordu, desteklemiyordu. 

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