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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Bize ne oldu böyle?

Hüseyin GÜLTEKİN
18 Aralık 2017, Pazartesi
Ehl-i din cenahındaki artarak devam eden ahlaki aşınmalar, hemen her alandaki savrulmalar, yozlaşmalar maalesef artık ülfet haline geldi.

Dini değerlerdeki hassasiyetlerin kırılması sonucunda moda adına, dinde olmayan bir çok örf, adet, gelenek görenek ehl-i din olarak hemen hayatımızın her alanını istila etti maalesef.

Geçmişte ayıplayarak yadırgadığımız dünyalık insanlarının hayat tarzlarını benimsyerek, beğenerek yaşıyor hale geldik. İstisnalarımız olmakla beraber kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla din ehli olarak giyimimizle kuşamımızla, debdebeli, şatafatlı hayat biçimimizle, israfa dayalı harcamalarımızla düne kadar ayıpladığımız,  çevrelerin hayat tarzlarını tercih ederek dünyeleştik.

Gençliğimizdeki sade ve düzgün kıyafetli günlük traşını yapmış, taranmış saçlarıylı sempatik, mütebessim çehreleriyle, toplumda örnek olan dindar erkeklerin yerini, bu gün moda adına saçı sakalı birbirine karışmış, uygun olmayan renkli giyim kuşamlarla arz-ı endam eden erkekler aldı.

Eskinin nazik, kibar hal ve davranışlarıyla, birbirileryle karşılaşınca selam vererek, musahafa ederek, kucaklaşan, samimi dindar gençlerin yerini bu gün artık agresif, asabi, kafa tokuşturmayı alışkanlık haline getiren gençler almış bulunuyor. Eskiden insanlar birbirlerine ayrılırken de selam veririrdi, bu gün ise; “ haydi kendine iyi bak; görüşürüz..” gibi öylesine örfümüzde olmayan ifadelerle vedalaşıyor insanlar. 

Gençliğimizde namahrem hanımlara karşı resmi ve mesafeli duran dindar erkeklerin yerini, bugün namahrem hanımlara karşı lazım olan vakar ve ciddiyeti göstermekten uzak, hal ve davranışları sergileyen dindar diye bilinen erkeklere şahit oluyoruz.

Aynı şekilde eskiden yabancı erkekleri görünce ürkerek saklanan, ciddiyetiyle, vakarıyla mesafeli duran tesettürüne bürünen iffet timsali dindar hanımların yerini bu gün artık namahrem erkeklerden çekinmeyen, gerekli ciddiyet ve vakarı göstermekten uzak dindar diye bilinen hanımları görüyoruz.   

Dünün bol, geniş elbisesinin içinde bile kendi saklamaya çalışan mahçup, utangaç, hal ve davranışlarıyla gerçekten dindar olduklarını yansıtan örnek hanımların yerini bu gün, farz olan örtünmeyi tarz haline dönüştüren, tesettürü baştaki bir örtüden ibaret olarak gören, daracık kıyafetlerle, sokaklarda asker yürüyüşleriyle arz-ı endam eden sözde dindar hanımlar aldı.

Şu söylediklerimizle elbette bir genelleme yapmıyoruz. Her türlü fitne ve fesadın revaçta olduğu bu felaket ve helaket asırında, ifsat komitelerinin ehl-i dine yönelik bütün tahripkar plan ve projelerine rağmen, inancının gereğini yerine getirmenin gayretinde olan, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, giyim kuşamıyla, hal ve davranışlarıyla, lisan-ı halleriyle nümune-i imtisal olan az da olsa her yaştan erkeklerin ve hanımların varlığıyla teselli oluyoruz. Ama ehl-i din olarak bildiğimiz kadın erkek çoğu insanımızın belki de farkında olmadan dini değerlerimizle asla kabil-i kıyas olmayan yaşantı biçimlerinden de maalesef üzüntü duyuyoruz.      

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  • Ali R. Yardimoglu

    18.12.2017 08:57:53

    ....Umum RN talaba ve muştaklari meclisi tesis olmali, musbet hareket esasi ve ahrar felsefe ile, gavvaslik tesvik, fenafi'l ikhvan şiar olmali diyenler temel olmali, ve bunu demeye liyakati olanlarda cokturlar.......misal isimler, Ihsan Atasoy, Riza Gunay, Ishak Danis, Latif Salih, Fersad Ali, Tokpinar Cemil, ve daha boyle binler......hem de samimiyim ki, hic1i bencileyini tanimaz.....

  • Abdullah TUNÇ

    18.12.2017 07:14:36

    Sevgili hocam, bize bir şeyler olduğu kesin.Üstadımız,60-70 sene evvel bir anarşi tehlikesinden bahsediyor.Bakın, Emirdağ hayatında,Adalet Bakanlığına ve hakimlere hitaben yazdığı bir mektupta neler diyor: Tarihçe-i Hayat, sahife 721'de geçen şu satırlar bugünlere dikkatleri nasıl çekiyor. .''Evet eski terbiye-i İslamiyeyi alanların % 50'si meydanda varken ve an'anat-ı milliye ve İslamiyeye karşı % 50 lakaytlık gösterdiği halde, elli sene sonra, yüzde doksanı nefsi emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiye sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi,yirmi sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan katiyen men etmesi...'' ilahir. Mektup büyük ihtimalle 1948-50 yılları arasında yazılmıştır. Elli yıl sonra dediği 2000 nin başlarına denk geliyor.Bundan sonra diyor.Yani içinde bulunduğumuz zaman dilimi. Yüzde doksanı,Nefsi emmareye tabi olması ve bu durumun millet ve vatanı anarşiliğe sevk etme ihtimali gerçekleşiyor gibi...

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