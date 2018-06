Cemaatler aslî vazifelerine dönmeli

Malûm cemaatin düştüğü/düşürüldüğü ibret verici durumdan ders almayıp; onların yaptıkları hataların aynısını veya benzerini yapmaya devam eden cemaatlere ne demeli? Aslî vazifeleri dine hizmet olan bazı cemaatlerin zamanla siyaset ile veya ticaret ile iştigal etmeleri ne ile izah edilebilir?

Yine zamanla malûm cemaatin güya dine hizmet gayesiyle düzenledikleri seminer ve olimpiyatlarıyla şimdiki iktidarın payandası oldukları gibi; onların düştükleri vartalardan, yanlışlardan ders çıkaramayıp, iktidarla sıkı ilişkileren bazı dinî cemaatlere ne demeli?

Yine geçmişte malûm cemaatin bürokrasinin kritik mevkilerine kavuşmak için iktidarla haşir neşir olup emellerine kavuşurken; 15 Temmuz darbesiyle beraber başlatılan linç hareketinden ibret almayıp, bazı cemaatlerin iktidara destek vermenin karşılığı olarak devletin bazı makam ve mevkilerini kapma yarışına girmeleri gerçekten anlaşılır gibi değil.

Malûm cemaatle birlikte nice suçsuz, masumlara reva gördükleri acımasız muamelerin ötesinde yeri geldiğinde ve şartlar oluşunca kendi partidaşlarını nasıl da bir anda gözden çıkarıp kapı dışarı ettiklerinden de ders almayan bazı çevreler adeta partinin kayıtlı üyeleri gibi hareket etmeye devam ediyorlar.

Ne diyelim? Olup biten olaylardan ibret alıp, ders çıkarmayan, hata ve yanlışlarında ısrar edenlere ne diyebiliriz ki?

Yanlış anlaşılmasın, siyasî tercihlere elbette hiç kimsenin bir diyeceği olamaz. Her kişi, her vakıf, her cemaat istediği partiye reyini verebilir, destekleyebilir. Ama bir şahıs veya cemaat dine hizmet etmek için yola çıkmış ise ve toplumda onları öyle biliyorsa, bu şahısların veya cemaatlerin sorumlu olduğu aslî işini bir kenara koyuyorsa yanlış olan budur. Hele bir de bunu bir makam mevki kapmak için veya maddî bir menfaat sağlamak için yapıyorsa bu bütün bütün yanlıştır.

Bilinmelidir ki siyasî iktidarların size verdiği makam ve mevkilerin, sağladığı maddî imkânların karşılığında sizden kendilerine tam bir biat etmenizi ve sonuna kadar taraftar olup destek vermenizi bekler. Bununla da yetinmez; açık seçik hatalarına ve yanlışlarına karşı en basit bir itirazınıza, en küçük bir tenkidinize tahammül etmez. En küçük bir muhalefette bulunduğunuzu hisettiği anda yukarıda bir nebze nazarlara verdiğimiz örneklerde olduğu gibi hemen üzerinize bir sünger çekmekle kalmayıp; bir şekilde sizi cezalandırmaktan da çekinmez.

Dine hizmeti gaye edinen cemaatlerin siyasilerle olan mübareze ve kavgalardan da mutlak manada cemaatlerin zararlı çıkmalarının bilinmesi lâzım. Böyle bir durumda cemaat müntesiplerinin ötesinde, diğer cemaatlerle beraber dinî değerlerinin de zedelendiğini yaşayarak gördük.

Onun için öteden beri diyoruz ki dine hizmet edinmeyi gaye edinen cemaatler kendi işlerine bakmalı. Dünyaya bakan makam mevkilere veya maddî menfaate dayalı meşgalelere yönelmemeli. Siyasilerle fazla haşir-neşir olup angaje olmamalı. Siyasî tercihlerinin karşılığında bir talep, bir beklenti içine girmemeli. Gayret ve himmetlerini yalnız ve yalnız din-i mübine hizmete teksif etmeliler.