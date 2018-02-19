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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Keşke...

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Şubat 2018, Pazartesi
Kendinizi tam dindar olarak taktim ettiniz millet de sizi dindar bildiği için uzunca bir süredir sizden yana tercihte bulunarak, başa getiriyor...

Keşke siz de dindarlığınızı lâfızda değil; icraatlarınızla uygulamalarınızla dosta da düşmana da herkese gösterebilseydiniz..

Kulağa hoş gelen söz ve beyanlarla değil; yalnız kendinize rey veren taraftarlarınızı değil; dinin müsavatı, eşitliği emreden hükümleri çerçevesinde herkese devletin imkânlarından eşit olarak faydalanma im- kânlarını sunabilseydiniz..

Keşke “bir olalım, birlik olalım, kardeş olalım..” doğru ve isabetli söz ve beyanlarınız sözde kalmayıp, dinin tavsiye ettiği ve emrettiği gerçek birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin sağlanması için samimî yaklaşımları sergileyebilseydiniz..

Keşke dinin menettiği, yasakladığı çatışmacı, kavgacı, kutuplaştırıcı dil yerine birleştirici, kucaklayıcı sulh ve barış dilini istimal etseydiniz...

Keşke dinimizin şiddetle yasakladığı insanlara tepeden bakan gurur ve kibiri akla getiren söz beyan yerine, dindarlığın sembolleri ve habercileri olan mahviyet, tevazu ve alçak gönüllülüğü öne çıkaran ifadeleri destekleyen hal ve davranışlarda bulunsaydınız...

Keşke “bize muhalif olanlar, Türkiye’ye ihanet ediyorlar...” referandumda; ”hayır diyenler, vatan haini darbecilerdir, PKK ve Kandil ile beraber hareket ediyorlar” gibi huzur ve barışı tar-ü mar eden tahkir edici beyanatların yerine “bize taraftar olanların da olmayanların da tercihlerine saygılıyız.. Aleyhimize de olsa her türlü fikir ve düşünceye açığız...” gibi gerçek demokrasinin gereği olan bir hal sergileyebilseydiniz...

Madem merhum Menderes’in yolunda olduğunuzu söylüyorsunuz, keşke onun başta çocuklarını ve yakın akrabalarını her türlü alış verişten, ticaretten menettiği gibi siz de iktidar döneminiz boyunca çocuklarınızı, akrabalarınızı, dostlarınızı ticarî meşguliyetlerden uzak tutmak suretiyle suistimallere sebep olmasaydınız...

Daha da önemlisi keşke “Allah adaleti emrediyor” emr-i İlâhi’yi dikkate alıp, o çerçevedeki bir adaletin tesisi için bir çabanın içine girip, döneminizde ayyuka çıkan haksızlıklara, hukuksuzluklara meydan vermeseydiniz... Keşke keyfi ve kanunsuz uygulamalarla on binlerce mazlûmların çığlıklarına, feryatlarına kulak verip, suçsuz masum insanların da bir an önce hürriyetlerine kavuşmalarını sağlasaydınız...

Keşke size harfiyen biat eden, itaat eden kendi yargınızı, kendi medyanızı, kendi bürok- ratlarınızı, kendi akademisyenlerinizi oluşturmak yerine; tamamen tarafsız, bağımsız bir yargıyı, milletin sesi olan bir medyayı, vatandaşa eşit davranan bir bürokrasiyi, ilim ve irfanlarıyla millete yol gösteren akademisyen camiasının oluşması için bir gayretin içinde olsaydınız...       

Bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız dinimizin toplumun huzur ve sükûnunu, birlik ve beraberliğini sağlayacak olan bazı prensip ve tavsiyelerini milletin dindar olarak bildiği bu iktidar bu güne kadar dikkate alıp, o çerçevede bir gayretin içine girip, doğru uygulamalarda bulunsaydı, hem toplumda devam etmekte olan çatışma ve kutuplaşmalar son bulur ve özlediğimiz barış,  huzur ve kardeşlik ortamı gelmiş olurdu. Dolayısıyla hem kendi partileri, hem de Türkiye kazançlı çıkardı. Daha da önemlisi dindar diye bilinen bu iktidar döneminde dini değerler bu derece zedelenmezdi.  

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Yorumlar

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  • çetin acar

    19.2.2018 20:12:15

    "Keşke demeyin" (hadis-i şerif -Müslim-) başına bir müsibet gelirse "keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu diye bir şey söyleme. blakis bu Allahın takdiridir o neyi isterse öyle yapar de. "Keşke sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Hadis-Müslim""Keşke kelimesinin "kader"le yakın alakası vardır.

  • Demokrat

    19.2.2018 17:10:52

    Keşke...

  • Gündüz Alp-2

    19.2.2018 14:15:44

    Son kullandıkları argüman ile "yerli ve millilik" dâvâsında bulunan iktidar, keşke, iktidara gelmek için "İslâmcı", iktidarda kalmak için "Kızılelmacı", iktidarını devamlı kılmak için de "ittifakçı ve koalisyoncu" olmak gibi kendi içinde çelişkili ve tutarsız bir Makyavelist politika takip etmek yerine, meselâ, Hz. Mevlâna'nın: " Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!" hikmetli sözüne kulak vermiş olsaydı. Hiç değilse 16 yıl sonra "keşke.." dememiş olurduk. Dinin istismar ve suistimaliyle, en fazla dini değerlerin darbeler yediği talihsiz bir dönem olarak hatırlanacaktır bu yıllar. Hele "ustalık" döneminde hak,hukuk ve adalet konusunda yaşanan zulüm ve mağduriyetler yapanların, destekleyenlerin, ve sebep olanların boynunda vizr-ü vebal olarak kalacaktır. Demek meselenin püf noktası, siyasetin ve siyasetçinin ve iktidarın "dindar" olmasından ziyade hürriyetçi demokrat olmasındadır. Dini ve dindarı siyasetlerine alet edenler, merhum Menderes'in yolunda olamazlar.

  • Gündüz Alp

    19.2.2018 13:16:30

    Sayın Gültekin, siyasal İslamcı iktidarın 16 yıllık icraatını söylem ve eylem bazında altı "keşke.." ile özetleyen aydınlatıcı güzel yazınız için teşekkür ediyorum. Dini siyasetine alet ve basamak yaparak iktidarına gelen ve ülkeyi tek başına 16 yıldır idare eden için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: En büyük zararı dine vermişlerdir!. Yoksa Diyanet Reisinin "dindar iktidar" döneminde "Din istismarı büyük problem" (Yeni Asya, 19.2) demesinin anlamı ne olabilir? Ülke ve milletin 16 yılının neticesi ve semeresi şu saydığınız menfi "keşke.. keşke"ler olmamalıydı. Ülkeye ve heba edilen yıllara yazık değil mi? "Vakit nakittir" demişler. Zaman da bir sermayedir. Ya kârı yahut zararı sonuç verir. Ben de size iştirakle, keşke, Harun edasıyla hizmet ve hizmetkârlık için yelken açıp Karun limanına demir atmasaydık. Keşke, şunca yıl bunca kavgadan sonra hürriyetçi demokrasimizi daha güzel hale getirebilmiş olsaydık.

  • ali

    19.2.2018 12:18:09

    Allah adaleti emrediyor” emr-i İlâhi’yi dikkate alıp, o çerçevedeki bir adaletin tesisi için bir çabanın içine girip, döneminizde ayyuka çıkan haksızlıklara, hukuksuzluklara meydan vermeseydiniz... Keşke keyfi ve kanunsuz uygulamalarla on binlerce mazlûmların çığlıklarına, feryatlarına kulak verip, suçsuz masum insanların da bir an önce hürriyetlerine kavuşmalarını sağlasaydınız...

  • ali

    19.2.2018 12:17:35

    Tatmin olmaz hırs, dehşetli kıskançlık, sınır tanımaz öfke, kin ve düşmanlık!.tatmin olmaz bir hırs, yükselme, makam, dünyalık biriktirme, tanınma, beğenilme, kendinden bahsedilme hırsı içindedir!.. Kendisine rakip olabilecek herkesi kıskanır, onları bertaraf etmeye çalışır!..zayıf gördüklerini ezen, fakat arkasını dayadığı güçler karşısında ayak yalayan bir firavun-u zelîldir. Tam bir fâsit ve müfsit iken ıslahçı olduğu iddiasındadır. Görünüşü hoşa gider ve giydirilmiş bir kütük gibi olduğu halde konuştuğu zaman dinlenir.” Durum, gayet açık değil mi?..

  • Abdullah TUNÇ

    19.2.2018 12:13:26

    Evet yanlışların zımında doğruları gösteren mükemmel bir tebliğ yazısı.Dostane bir bir ihtar ve ikaz yazsısı.Keşke bu keşkeler gerçekleşseydi.Tebrikler sevgili hocam.Rabbim kalemine kuvvet,bedenine sıhhat ihsan eylesin.

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