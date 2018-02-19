Kendinizi tam dindar olarak taktim ettiniz millet de sizi dindar bildiği için uzunca bir süredir sizden yana tercihte bulunarak, başa getiriyor...

Keşke siz de dindarlığınızı lâfızda değil; icraatlarınızla uygulamalarınızla dosta da düşmana da herkese gösterebilseydiniz..

Kulağa hoş gelen söz ve beyanlarla değil; yalnız kendinize rey veren taraftarlarınızı değil; dinin müsavatı, eşitliği emreden hükümleri çerçevesinde herkese devletin imkânlarından eşit olarak faydalanma im- kânlarını sunabilseydiniz..

Keşke “bir olalım, birlik olalım, kardeş olalım..” doğru ve isabetli söz ve beyanlarınız sözde kalmayıp, dinin tavsiye ettiği ve emrettiği gerçek birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin sağlanması için samimî yaklaşımları sergileyebilseydiniz..

Keşke dinin menettiği, yasakladığı çatışmacı, kavgacı, kutuplaştırıcı dil yerine birleştirici, kucaklayıcı sulh ve barış dilini istimal etseydiniz...

Keşke dinimizin şiddetle yasakladığı insanlara tepeden bakan gurur ve kibiri akla getiren söz beyan yerine, dindarlığın sembolleri ve habercileri olan mahviyet, tevazu ve alçak gönüllülüğü öne çıkaran ifadeleri destekleyen hal ve davranışlarda bulunsaydınız...

Keşke “bize muhalif olanlar, Türkiye’ye ihanet ediyorlar...” referandumda; ”hayır diyenler, vatan haini darbecilerdir, PKK ve Kandil ile beraber hareket ediyorlar” gibi huzur ve barışı tar-ü mar eden tahkir edici beyanatların yerine “bize taraftar olanların da olmayanların da tercihlerine saygılıyız.. Aleyhimize de olsa her türlü fikir ve düşünceye açığız...” gibi gerçek demokrasinin gereği olan bir hal sergileyebilseydiniz...

Madem merhum Menderes’in yolunda olduğunuzu söylüyorsunuz, keşke onun başta çocuklarını ve yakın akrabalarını her türlü alış verişten, ticaretten menettiği gibi siz de iktidar döneminiz boyunca çocuklarınızı, akrabalarınızı, dostlarınızı ticarî meşguliyetlerden uzak tutmak suretiyle suistimallere sebep olmasaydınız...

Daha da önemlisi keşke “Allah adaleti emrediyor” emr-i İlâhi’yi dikkate alıp, o çerçevedeki bir adaletin tesisi için bir çabanın içine girip, döneminizde ayyuka çıkan haksızlıklara, hukuksuzluklara meydan vermeseydiniz... Keşke keyfi ve kanunsuz uygulamalarla on binlerce mazlûmların çığlıklarına, feryatlarına kulak verip, suçsuz masum insanların da bir an önce hürriyetlerine kavuşmalarını sağlasaydınız...

Keşke size harfiyen biat eden, itaat eden kendi yargınızı, kendi medyanızı, kendi bürok- ratlarınızı, kendi akademisyenlerinizi oluşturmak yerine; tamamen tarafsız, bağımsız bir yargıyı, milletin sesi olan bir medyayı, vatandaşa eşit davranan bir bürokrasiyi, ilim ve irfanlarıyla millete yol gösteren akademisyen camiasının oluşması için bir gayretin içinde olsaydınız...

Bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız dinimizin toplumun huzur ve sükûnunu, birlik ve beraberliğini sağlayacak olan bazı prensip ve tavsiyelerini milletin dindar olarak bildiği bu iktidar bu güne kadar dikkate alıp, o çerçevede bir gayretin içine girip, doğru uygulamalarda bulunsaydı, hem toplumda devam etmekte olan çatışma ve kutuplaşmalar son bulur ve özlediğimiz barış, huzur ve kardeşlik ortamı gelmiş olurdu. Dolayısıyla hem kendi partileri, hem de Türkiye kazançlı çıkardı. Daha da önemlisi dindar diye bilinen bu iktidar döneminde dini değerler bu derece zedelenmezdi.