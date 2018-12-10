"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Mübarek beldelerin mânevî havasını teneffüs etmek

Hüseyin GÜLTEKİN
10 Aralık 2018, Pazartesi
Hz. Peygamberin (asm) memleketi olan Mekke ve Medine’nin mübarekiyetini, Beytullahın kudsiyetini, Mescid-i Nebevi’nin nuraniyetini, Müslümanların ilk mescidi olan Kuba’nın mübarekiyetini, Uhud’da cereyan eden Peygamberimizin (asm) ordusunun mağlûbiyetinin serencamını, Hıra’daki ilk vahiy ile Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinin müjdelenmesini, Arafat ve Sevr dağlarının azamet ve mübarekiyetlerini, Hendek Savaşı’nın mahall-i mevkiini, ...Görmüş oldum.

İslâmın geniş dairede gelişip neşv-ü nemasına vesile olan Hudeybiye Antlaşması’nın yapıldığı yeri ve daha nice yerlerin mahiyetlerini çocukluğumdan bu güne kadar belki de yüzlerce, binlerce defa okuyarak, gerek dinleyerek, öğrendiğim halde, yeryüzünün  bu en mübarek, en değerli mekânlarını aynelyakin ziyaret edip, buraların manevî havasını teneffüs etmenin tarifi mümkün olmayan bir haz, bir ferah, bir zevk verdiğini kısa süreliğine de olsa çok şükür yaşayarak öğrenmiş oldum. 

İslâm tarihinde her birisinin ayrı bir yeri, bir mânevî değeri olan bu yerleri ziyaret edip, vuku bulan olayları derhatır edip, tefekkür etmenin verdiği manevî huzur ve sürur bu yolda gerçekten çektiğiniz bütün meşakkatleri zevkli, tatlı birer dinlenme seyahatine dönüştürüyor. Hz. Peygamberin (asm) ve sahabilerinin ayak bastıkları o mekânları görüp tefekkür etmek tarifi mümkün olmayan bir sürur, bir huzur veriyor.

Dini bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıbleleri bir olan, dünyanın her yerinden gelen dilleri ayrı, renkleri ayrı, mizaçları meşrepleri ayrı, örf adetleri ayrı olan on binlerce mü’min ile aynı inançla, aynı niyetle, aynı gaye ile Kâbe-i Muazzama’nın etrafında pervane olup tavafta bulunmanın, aynı niyetlerle Safa Mervede say etmenin verdiği manevî huzur ve sürurun izahı ve tarifi mümkün değil.

Mübarek mekânların dışındaki yerlerde şehirlerin cadde ve sokaklarında veya iş yerlerinde öyle bizdeki gibi insanları rahatsız edecek dinî değerleri rencide edecek laubalilikler, gayr-ı meşrûluklar, pespaye reklâmlar, insanları rahatsız eden gürültüler yok. Yani bizdeki gibi insanları günahlara, haramlara teşvik edecek, cezbedecek hiç bir ortam yok bu peygamber diyarlarında.       

Bunların dışında oraya gelen insanların gerçekten o mübarek mekânların kudsiyetlerine uymayan, manevî değerleri rencide eden, ibadet niyetine bilerek veya bilmeyerek sergiledikleri yanlış hal ve davranışları  keşke hiç olmasa. Ama her nedense o mübarek beldelerin o tılsımlı manevî havası o hata ve kusurları da adeta kamufle ederek, nazarlara vermiyor.

Diğer taraftan bazı avamı ehl-i dinin o mübarek mekânlara güya hürmeten sergiledikleri müfritane yanlış hal ve davranışlarını tamir edip, düzeltmek yerine, oradaki Vahabilerin de tefrite saparak başta peygamber yıldızları olan sahabe kabirleri olmak üzere, mübarek mekânları din adına adeta tahrip etmeleri, hiçbir haklı tarafı olmayan çok yanlış icraatlardır.     

Gayet samimî, halis niyetlerle dünyanın dört bir tarafından her ırktan, her dilden, her mezhepten, kadın erkek her yaştan bu mübarek mekânları ziyarete gelen çoğu avam tabakasından olan bu ehl-i dinin bu ibadetleri inşallah kabule karindir. 

Ama keşke Üstadın işaret ettiği manada bu haclar ve umreler âlem-i İslâmın saymakla bitiremeyeceğimiz sıkıntılarının çözümü için ulemanın bir araya gelerek istişare ve fikir teatilerinde bulundukları bir kongre şeklinde olsaydı. Bu şekilde belki de bilerek veya bilmeyerek o mübarek toprakların ruhuna uymayan yanlış uygulamaların önüne geçilir; oraların şanına, şerefine yakışır, doğru olan bir İslâmın yaşanması için lâzım olan bir imkân ve ortam oluşurdu.

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin

    Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

    Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

    Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

    Fransa'dan Trump'a: İşlerimize karışma

    Fenerbahçe Akhisar deplasmanından küme düşme hattında dönüyor

    Almanya iç istihbaratından DİTİB açıklaması

    Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

    "Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

    İyot eksikliğine dikkat!

    Petrol fiyatlarını aslında kimler yönetiyor?

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâlarında rekor artış

    Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı: Çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin

    Mor beyin çözülünce çok rahat uyudum

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    Biyoplastik üzerine çalışmalar yapan liseli mucide destek Bakan Selçuk'tan geldi

    2018'de bin 797 insan iş cinayetinden öldü

    Bedelli askerlerin merak edilen eğitimi

    Gözaltı sayısı 1220 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin
    Cevher İLHAN

    “İlâç sıkıntısı” itirafı
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nobel, barış, hürriyet-1
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur yalnızca bir ‘okuma kitabı’ mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mübarek beldelerin mânevî havasını teneffüs etmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.