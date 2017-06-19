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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Sorgusuz sualsiz biat edenler

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Haziran 2017, Pazartesi
Geçenlerde Cumhurbaşkanı da artık bu çok meddahçı, alkışçılardan usanmış olmalı ki bir toplantıda; “sorgusuz sualsiz bize biat eden, cahil bir gençlik istemiyoruz. Araştıran, sorgulayan, ne yaptığını bilen bir gençlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğrusu hemen her zaman aşırı övgü ve medihlerden hoşlanan ve şimdiye kadar hemen her kesimden alkış almasını bilen tanıdığımız Cumhurbaşkanın hangi saiklerle, neden her zaman, her fırsatta sorgusuz sualsiz kendilerini alkışlayıp biat edenleri cahillikle itham ederek sert tepkilerde bulunduğunu bilmiyoruz.

Ama perde arkasını bilmesek de sebebi ne olursa olsun, Cumhurbaşkanının bu çıkışı bizce  isabetli bir tepkidir. Umarız meddahlığı, doğruları da yanlışları da alkışlamayı meslek haline getirenler gerekli dersi almışlardır.

Yalnız şurası bir gerçek ki Cumhurbaşkanının böyle hiçbir ölçüye vurmadan, amiyane bir anlayışla kendilerine tabi olup alkışlayanlar yalnız gençler değil; hemen her yaştan insanlar için geçerli olan bir tesbit olsa gerek. Çünkü Üstad Bediüzzaman’ın tesbitiyle insanların yüzde sekseni ehl-i tahkik olmadığından, sevdikleri, veya itimat ettikleri meşhur adamların doğru yanlış ayırımı yapmadan her söylediklerini olduğu gibi kabul ederler.

Aynı şekilde konu ile alâkalı olarak Üstad Bediüzzaman; “söylenen her sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz” tavsiyesine ilâve olarak; ”işte size söylediğim sözler, hayalin elinde kalsın; mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalpte saklayınız; bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne, çok bedduâyı arkasına takınız bana gönderiniz” beyanlarında bulunarak, insanların mutlaka tahkik ehli olmalarını; kimden sudur ederse etsin, insanların ağızlarından çıkan sözleri araştırmadan, akıl kalp süzgecinden geçirmeden kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. 

Ne yazık ki Bediüzzaman’ın bu serapa doğru ve isabetli tesbit ve tavsiyeler toplumun kahir ekseriyeti tarafından dikkate alınmadığı için, başta siyasiler olmak üzere, toplumda temayüz etmiş meşhur şahısların ağızlarından çıkan her söz doğru ve yanlış ayırımı yapılmadan, mihenge vurulmadan çoğu insanlar nezdinde kabul görüyor.

Bediüzzaman’ın tesbitlerine göre yüzde sekseni ehl-i tahkik olmadığından, bunlardan büyük çoğunluğunun biat ederek arkalardan gittikleri meşhur şahıslara itimat ettiklerinden, tamamen iyi niyetlerle destek vererek, alkışladıklarını biliyoruz. Biat edenlerin içinde bir gurup var ki bunlar tamamen menfaatperest insanlardır. Bunlar özlemini çektikleri makam ve mevkileri veya maddî menfaatleri elde etmek için yalakalığı, dalkavukluğu meslek olarak icra eden her dönemde idarecilerin etrafında kümelenen başta bazı medya kurumları olmak üzere, iş ve sermaye çevreleridir. İdarecilerimiz bu gibi menfaatçi sahte biatçıları kendi çevrelerinden tasfiye edip, uzaklaştırmadığı müddetçe sıkıntı ve problemlerin sonu gelmez.   

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