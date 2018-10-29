Tuhaf anlayışlarımız var

Farkına varmadan çoğu zaman birbirini nakseden tavır ve yaklaşımlarımız oluyor.

İnsanları değerlendirirken çoğu zaman âdil olamıyoruz. Aynı veya benzeri hata ve kusurları işleyen insanlardan bir tarafı acımasızca ayıplayıp kınarken; diğer tarafı ya görmezlikten geliyoruz veya nazar-ı müsamaha ile bakıyoruz.

Meselâ toplumda giderek artan ve hepimizi ciddî mânada rahatsız eden müstehçenlik konusunda belki de haklı olarak bir taraftan kadınları yargılayıp, kınarken, diğer taraftan sanki bu işin erkeklere bakan hiçbir tarafı yokmuş gibi onların bu konudaki hata ve yanlışlarını görmezlikten gelmenin ötesinde normal karşılıyoruz.

Söz gelimi hemen hepimizi rahatsız eden, toplumun yozlaşmasının önemli sebeplerinden olan müstehçenlik bataklığına düşen/düşürülen bu zavallı hanımların neden bu hallere düştüklerinin sebep ve sonuçlarını düşünmüyoruz. Kadınların iffetini, namusunu koruyup kollamakla vazifeli erkeklerin bu duyarsızlıklarını ve sorumsuzluklarını hiç hatırımıza dahi getirmiyoruz.

Bir taraftan toplumda ar damarlarını çatlatan dekolte kıyafetlerle arz-ı endam eden hanımlardan nefret edip kızarken; diğer taraftan dindar olarak bilinen bazı erkeklerin cadde ve sokaklarda plaj kıyafetleriyle veya yatak kıyafetleriyle dolaşmalarını yadırgamıyoruz.

Yine son zamanlarda dindar diye bilinen bazı hanımların da dahil olduğu bir çok kadınların, namahrem olarak bilinen yabancı erkeklerden hiç sakınmadıkları hareketlerini kınarken, bir çok erkeğin namahremleri sayılan hanımlardan hiç sakınmadıkları hal ve hareketleri gayet normal karşılıyoruz.

Kesin naslarla dinin yasakladığı kadın ve erkeğin gayr-ı meşrû beraberliklerde yine bir taraftan çoğu zaman erkeğin bu hayasızlığını görmezden gelip; tek suçlunun kadın olduğu hükmünü verip, kınıyoruz ayıplıyoruz.

Son zamanlarda artık moda haline gelen toplumda açıkça yeni yetme kız ve erkeklerin açıktan yaptıklar gayr-ı meşrû edepsizliklerde yalnız genç kızı ayıplarken, iffetsiz genç erkeğin yaptıklarını erkekliğin bir gereği olarak görme vartalarına düşüyoruz, maalesef.

Başörtüsünü farz olarak değil de tamamen gösterişe dayalı tarz olarak algılayan ve o anlayışla istimal eden bazı hanımların bu yanlış ve sakıncalı tercihlerini haklı olarak yadırgayıp, kınarken; aynı yanlış anlayışla sakal-ı şerif gibi manevî bir değeri moda adına şekilden şekle sokarak uzatan ve canı istediği zaman da kesen ve moda adına ucube saç tarzlarıyla arz-ı endam eden genç erkeklerin bu hallerini normal karşılarız.

Kısaca böyle tuhaf ve tutarsız anlayışlarımız pek çok. Vermeye çalıştığımız örnekte olduğu gibi, yalnız hanımlardan sudur eden hata ve kusurları görüp, yadırgıyoruz, ayıplıyoruz. Bu durum bizim açımızdan önemli bir vartadır, bir handikaptır.

Halbuki Üstad Bediüzzaman’ın: “erkekler heva ve hevesleriyle kadınlaşırlarsa; kadınlar da hayasızlıklarıyla erkekleşirler..” tesbitine baktığımızda önce erkekler bozuluyor ve onlardaki bu bozulma kadınlara sirayet ediyor.

Yine Peygamberimiz’in (asm); “sizler iffetli olun ki hanımlarınız da iffetli olsunlar” beyanları da hanımların iffetli ve hayalı olmalarının yolunun erkeklerin namuslu ve iffetli olmalarından geçtiğini öğrenmiş oluyoruz.

Ve Peygamberimizin (asm); “Allah (cc), erkeklere benzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lânet etsin. (Camiüs Sağir 7265) beyanlarını dikkate almak temennisiyle...

