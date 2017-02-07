"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

AB ve iç dinamiklerimiz

İbrahim ERSOYLU
07 Şubat 2017, Salı
Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda, ne yazık ki demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmadı.

Halkın iradesinin dikkate alınmadığı tek parti, tek adam anlayışına bina edilen baskıcı, otoriter, manevî değerleri dışlayan Kemalist bir rejimle 1950’ye kadar gelindi. Bu süre içinde sistem, muhalefete, farklı fikir ve görüşlere hiçbir zaman müsamaha göstermedi. Halk baskı ve şiddetle yönetildi. Onların hak ve hürriyetleri ceberut devlet anlayışı ile gasp edildi. Bu yüzden ülkemiz maddî–manevî alanda fakir Afrika ülkeleri düzeyinde bir devlet durumuna düştü. Ülkemiz, 1950’de Batı’nın zorlamasıyla demokrasiye geçmeye karar verdi.

BATI’NIN YARDIMI OLMASAYDI...  

1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi akabinde Soyetler Birliği lideri Stalin, Kars ve Ardahan’ın Rus toprakları olduğunu, İstanbul Boğazında haklarının bulunduğunu iddia etti. Paçaları  tutuşan tek parti şefi  İsmet İnönü, demokratik Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin Soyet tehdidine karşı kurdukları Birleşmiş Milletler Teşkilatına müracaat etti. Ondan Stalin’e karşı kendisine yardım etmelerini istedi. Başta ABD ve diğer Batı ülkeleri, yardım için ülkede çok partili bir sistem kurarak insan hak ve hürriyetlerini uygulama sahasına koymasını şart koştular. Başka çarenin kalmadığını gören İsmet Paşa, kemerleri gevşeterek demokratik hayata geçişe izin verdi. Türkiye BM’ye üye olunca Rusya sesini kesti.

1946’dan sonraki süreçte Demokrat Parti, Millet Partisi gibi partiler kuruldu. 1950’de DP’nin seçimleri ezici bir çoğunlukla  kazanmasıyla  Demokrasiye  geçildi. Menderes ve Demirel’in başında olduğu Demokrat idareler, Türkiye’yi şaha kaldırdı. Allah u alem eğer Batı’nın dayatması olmasaydı, iç dinamikler demokrasiye izin vermezdi ve biz Suriye, Irak gibi, tek parti istibdadıyla yürüyen bir rejimle günümüze kadar gelecektik.

DEMOKRATİK HAKLAR BİLİNMİYOR

Demokratik Batı ülkelerinin aksine, başta Türkiye’dekiler olmak üzere İslam halkları, İslamın ruhunda var olan hak ve hürriyetlerini tam olarak bilmiyorlar. Bilmedikleri için onlara sahip çıkmıyorlar. Demokratik değerleri içselleştirmedikleri için, ya darbelere maruz kalıyorlar veya  baskıcı, otoriter yönetimlerin zulmüne çaresiz boyun eğiyorlar. Bir uyanış olmazsa İslam ülkelerinde iç dinamikler, kolay kolay demokrasiye geçit vermez gibi gözükmektedir.

AB DEMOKRASİYE GEÇİŞTE BİZE YARDIM EDEBİLİR

AB, 2000’lerin başında askerî ve yargı vesayetlerinden kurtulmamıza epey yardım etmişti. Siyasîler, o vesayetlerden kurtulduktan sonra, onun yapılmasını istediği reformları rafa kaldırarak kendi vesayetlerini tesis ettiler. Hukuk üstünlüğü ve demokrasi’yi askıya almalarından sonra ülke anarşi, kaos, çatışma ve gerilim meydanı haline geldi. Ekonominin dengeleri de bozuldu.

Bilindiği gibi ülkede demokrasinin uygulanması; insan haklarının devreye sokulması, adaletin sağlanması, şahıs değil kanun hakimiyetinin tesis edilmesi, hukuksuz bir şekilde kişilerin tutuklanmaması, rüşvet, iltimas ve yolsuzluğun önlenmesi, basın ve yayın hürriyetinin olması, kişilerin mallarına el konmaması, serbest piyasa ekonomisi geçerli olması, AB’nin Türkiye’den gerçekleştirmesini istediği belli başlı reformlardandır. Bunlar da dünyada, saygın demokratik bir ülkenin özellikleridir.

Eğer Türkiye 2005’ten sonra AB’nin istediği reformları uygulamaya devam etseydi, durum şimdikinden çok daha farklı olabilir ve içinde bulunduğu kötü duruma düşmezdi. Batılılar bizi aralarına almasalar dahi Ülkemiz demokratik, müreffeh bir seviyeye gelir, dünyada parlayan bir yıldız olurdu. Siyasîler içlerine sindirmeseler de, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan çıkış çaresi; AB reformlarına geri dönmek olarak gözüküyor. Zira uygulamalara bakılırsa, AB olmadan kendi dinamiklerimizle bunu başarmamız çok zordur.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Varlık’ heba edilmesin

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir

    Hutbe-i Şamiye Suriye eğitim müfredatında

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    ''Erdoğan başkanlığı geri gönderebilir''

    Rusya'dan, ABD'ye İran uyarısı

    Tepkiler gelmeye başladı: Dev kuruluşların yanında hazine arazileri de devredildi!

    Camilere yeni standartlar geliyor: İşte öngörülen yeniliklerden bazıları...

    ''Türkiye Varlık Fonu'' hakkında açıklama: Son derece yanlış ve yersiz sözler

    Çanakkale yine sallandı!

    Adana'daki yurttaki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme!

    Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor!

    600 bin çocuğu 'babasız' bıraktı...

    İlk dava Ankara'da başladı: Darbeci askerler yargılanıyor

    İİT'den Filistin'e önemli destek...

    Dört yıldır saklıyor: 2 bin 500 lira teklif ettiler...

    Hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

    29 ilde eş zamanlı operasyonlar: 820 gözaltı

    Gerilimi tırmandırmaya devam ediyor: ''İran bir numaralı terörist devlet''

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Akıldan sonra malımız da ceplerinde
    Genel

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik hayra alamet midir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 yıl önce sormuştuk: Demokrasi mi, iktidar mı?
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Ağlayanın malı gülene hayır etmez
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiye adalet mektubu (1)
    Genel

    ‘Varlık’ heba edilmesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölçü kaçarsa can boğazdan gider
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar - 5
    Muzaffer KARAHİSAR

    Gurur illeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.