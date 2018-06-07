Başkasına el ve dille eziyet etmemek

Âdab-ı muaşeret...

Şaka yollu da olsa başkasına dil ve elle eziyet etmemek, Müslüman olmanın özelliklerindedir. Bu durumu Resulullah Efendimiz (asm), “Müslüman kişi; onun eli ve dilinden diğer Müslümanların selâmette kaldığı kimsedir” 1 şeklinde ifade etmiştir.

Bazı kişiler iyi niyetle gûya samimiyetlerine itimat ederek kardeşlerine, dostlarına hoşlanmayacakları şekilde dil veya elle takılmak isterler, onları rahatsız etmeye kalkarlar. Sonra onlardan ummadıkları olumsuz tepkilerle karşılaşırlar. Bazen dikkat edilmeden ve hesaplamadan yapılan bu tarz takılmalar, küsmeye, hatta kavgaya yol açabilir. Bu ihtimalleri göze alarak söz ve fiillerle başkasına eziyet etmekten kaçınmak gerekir.

Dipnotlar:

1- Riyaz’us Salihin, c: 3, Hadis no: 1596.