"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Demokrasi, istibdat ve kişilik erozyonu

İbrahim ERSOYLU
14 Eylül 2018, Cuma
İstibdadın ağır baskısı altında inleyen toplum kesimlerinin kimyası değişir, kişilikleri tahrip olur. Bu kesimde akıl ve muhakeme devre dışı olur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme fıtratında olan insanlar, adeta efsunlanmış gibi inanç ve düşüncelerine ters düşen fahiş hataları ya görmezden gelirler, veya avukat gibi onları savunurlar.

Demokrasi ile istibdadın insan kişiliğine olan etkileri çok farklıdır. Biri, kişiliğin müsbet yönde gelişip tekâmül etmesine yardım edip katkı sağlarken, diğeri onu baskı altında tutup etkisizleştirerek tahrip etmektedir.

İnsanın kendine has fikir, düşünce, tasavvur, hayal, gaye ve hedefleriyle, bunları gerçekleştirmek için yaptığı hal ve hareketler onun kişiliğini oluşturur. Sağlıklı bir kişilik, doğru yönlendirme ile hür bir ortamda gelişip tekâmül eder.

KİŞİLİK HÜR ZEMİNDE GELİŞİR 

Demokrasinin şart koştuğu ve Demokratik yönetimlerde görülen fikir, düşünce, vicdan ve inanç hürriyeti, insan kişiliğinin fıtrî bir şekilde oluşup mükemmele doğru yükselmesine vesile olmaktadır. Demokratik ülkelerde insanların kimlik ve kişilikleri hür bir ortamında, her türlü baskı ve tahakkümden uzak bir şekilde gelişme gösterir.

Orada insanlar – istisnalar hariç - yalan, hile, aldatma, sahtekârlık, rüşvet, iltimas, zulüm gibi olumsuz işlere karşı duyarlı olurlar. Bu olumsuz işleri kim yaparsa yapsın, ona tavır alıp demokratik tepkilerini ortaya koymaktan çekinmezler. Oralarda bağımsız yargı ve tarafsız basın devreye girerek bu işleri yapanların yakasına yapışıp hesap sorarak Demokratik düzenin bozulmasına müsaade etmezler. Bu yüzden böylesi ülkelerde yaşayan insanlar medenî, müreffeh olurlar.

İSTİBDAT KİŞİLİĞİ ETKİSİZ HALE GETİRİR

Tek kişi veya zümre hâkimiyetine dayanan istibdat (baskı ve tahakküm) yönetimlerinde yaşayan insanların kişiliklerinin, normal seyri içinde gelişmesine imkân ve fırsat verilmez. Orada rejim ve idareciler tek yanlı, mübalâğalı propagandalarla kamuoyunun beynini yıkayıp kendilerine yandaş yaparlar. Buna rağmen yandaş olmak istemeyen kişi ve kesimleri korkutarak sindirirler. Korkmayanları da emirleri altındaki yargıyı onlara musallat ederek içeri attırırlar. Böylece biat etmek istemeyen, yanlışlarını görüp dile getirmek isteyenlere gözdağı vermiş olurlar.

İstibdadın ağır baskısı altında inleyen toplum kesimlerinin kimyası değişir, kişilikleri tahrip olur. Bu kesimde akıl ve muhakeme devre dışı olur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme fıtratında olan insanlar, adeta efsunlanmış gibi inanç ve düşüncelerine ters düşen fahiş hataları ya görmezden gelirler, veya avukat gibi onları savunurlar. Siyasetin gözüyle olaylara bakmaya başlarlar. Siyasetin dost gösterdiğini dost, düşman gösterdiğini düşman görür ve ona hücum ederler. Siyaseten kendileri gibi düşünmeyenlere, akrabaları da olsa onlara iyi nazarla bakmazlar.

İSLÂM İSTİBDADA KARŞIDIR

Asr-ı Saadet ve dört Halife dönemi uygulamalarında sabit olduğu üzere İslâm, her türlü istibdada karşı olduğu halde ülkemizin de dâhil olduğu İslâm devletleri, - istisnalar hariç- istibdat yönetimleriyle idare edilmektedir. Dinleri tahrif edilmiş Hıristiyan Batı ülkeleri de, Demokrasinin sağladığı hürriyet zemininde hak ve hürriyetlerini rahat bir şekilde kullanmaktadır.

Çare: İstibdat cehaletten beslenir. Cehaletin marifet (ilim) ve imanî cesaretle tedavi edilmesi halinde istibdat, yaşama alanı bulamaz. “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti (iyi niyetli idarecileri bile) müstebit eder” düsturundan hareketle fertler, kişiliklerinin onurunu korumalı, Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine bahşettiği hak ve hürriyetlerini iyi bilmeli, müsbet hareketle onlara sahip çıkmalı, hiçbir kişi veya makamın onları çiğnemesine müsaade etmemeleri gerekir.

Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 beslenme kuralı

    İdlib diken üstünde

    Sözde tasarruf, işte israf

    5. Gazetecilik Seminerleri sona erdi

    Marmaris'te orman yangını çıktı

    Önce GAP’ı bitirelim

    ABD tetikte bekliyor

    İstanbullu zor anlar yaşadı

    'Filistin'e şartlı 5 milyar dolar' iddiası ile ilgili ABD'den açıklama

    Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek

    Guterres: ABD'nin gücü azalıyor

    Bursa'da tehlikeli saatler

    İş kazalarında Avrupa birincisiyiz

    Capital Economics'ten Türkiye açıklaması

    İşte israf tam da budur

    Enflasyon yüzde 20’lere çıkabilir

    'Dehşet içindeler'

    İşte bir öğrencinin aylık ortalama maliyeti

    Meteoroloji de AKOM da İstanbul'u uyardı: 'Trafiğe çıkmayın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. OHAL anketi
    Genel

    Sözde tasarruf, işte israf
    Genel

    10 beslenme kuralı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya dinler arası diyaloğa nasıl bakar?
    Faruk ÇAKIR

    Hani tasarruf yapacaktık?
    Ali FERŞADOĞLU

    Hased, evvelâ hâsidi yakar
    Genel

    Deizmin söyledikleri -2
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, yalnız bu dünya için yaratılmamış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.