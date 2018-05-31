Diş temizliği

Adab-ı Muaşeret...
İnsanın dış görüntüsünü güzelleştiren hususlardan biri; dişlerinin beyaz ve temiz oluşudur. Peygamber Efendimiz (asm) diş temizliğine azamî şekilde dikkat ederdi. Tebessüm ettiği zaman mübarek dişleri ağzında inci gibi parlak görünürdü.
Bir defasında sararmış dişleriyle yanına gelen birisine, “Sizlere ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız.” buyurmuştur.
Başka bir Hadiste: “Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz. Diş etlerini yemek artıklarından temizleyiniz. Misvak kullanınız, sararmış dişlerle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz.” buyurmuştur.