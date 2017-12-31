Düsseldorf’ta Nur hizmeti

Üstad Bediüzzaman, “Bahtiyar Almanlar” diye vasıflandırdığı Alman milletini, İslâm’ı kabule yatkınlık yönünden İngiliz ve Fransız gibi diğer Avrupa milletlerinden farklı değerlendirir.

İçlerinden çıkan Prens Bismarck gibi İslâm’a dost bir filozof ve devlet adamının Kur’ân ve Hz. Peygamberimiz’den (asm) övgü ile söylediği sözlerine Külliyatında yer verir. Biz de Almanya’nın Duseldorf şehrindeki kardeşlerimizin dâvetiyle, öğrencilere yönelik düzenlenen bir eğitim programına iştirak etmek üzere kısa süre önce buraya geldik.

Düsseldorf, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestvalya Eyalaleti’nin başşehri olup önemli bir kültür, san’at ve endüstri şehridir. 600.000 nüfuslu şehir düzenli ve temiz geniş caddeleri, eski ve fazla yüksek olmayan muntazam binaları ve yeşil alanlarıyla göze ve ruha ferahlık veren bir görüntü vermektedir.

Çok sayıda Kuzey Afrika kökenli Arap ve Türk göçmenlerin yaşadığı şehirde, çoğunluğu gençlerden oluşan, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine bağlı mütesanit ve müstakim bir Yeni Asya Cemaati vardır. Kardeşlerimizin, şehrin merkezinde mütevazı ve aynı zamanda mescid vazifesini gören bir Dershane-i Nuriyeleri mevcuttur. Dershanede mahallede ikamet eden Müslüman gurbetçilerin katılımıyla cemaatle beş vakit namaz kılıyorlar. Burası aynı zamanda bir kültür ve dayanışma merkezi hüviyetinde. Namaza ve derse gelenlere satılmak üzere içinde Yeni Asya Neşriyat kitaplarının teşhir edildiği büyükçe bir bölüm de yer alıyor.

Halit Udun Ağabey dershanenin düzen, tertip ve ihtiyaçlarını karşılayıp, namaz vakitlerinde ezan okuyup burada imamlık yaparken, oğlu Nurullah kardeşimiz ve arkadaşları da hizmetleri organize ediyorlar. Dershanede Salı ve Cumartesi günleri umumî dersler, Cuma günü ise gençlere yönelik Almanca Risale dersleri, çocuklara yönelik de Kur’ân dersleri yapılmaktadır. Hanımlar, aralarında organize olarak belli günlerde dershanede ve evlerinde Risale dersleri yapmaktadırlar.

Yurtdışında, özellikle Almanya gibi ülkelerde, imanı muhafaza etmek, İslâmî kuralları ve adetleri yaşamak Türkiye’deki gibi pek kolay değil. Aziz Üstadımızın dediği gibi İslâm ülkesindeki camiler, ezanlar, hatta mezar taşları dahî Müslümanlara İslâmî mesaj verirken, buradaki Müslümanlar bundan mahrumlar. Onlar inançlarımıza uymayan adet ve geleneklerin kuşatması altındalar. Bu yüzden de burada bulunanlar inançlarını ve kimliklerin korumak ve devam ettirmek için yo- ğun gayret gösteriyorlar.

Buradaki Müslüman genç nesil, ailelerinin İslâmî terbiye gayretlerine rağmen Alman toplumunun örf ve adetlerine kapılma, bir Alman gibi davranma ve yaşama tehlikesi içindedir. Bu gençlerimizin böyle tehlikelerden kurtarılması ve hakikî Müslüman kimliğini kazanmaları için Türkiye’dekilerin buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamaları lâzımdır.