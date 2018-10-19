"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Evleri dershane yapmak

İbrahim ERSOYLU
19 Ekim 2018, Cuma
Aziz Üstadımız Bediüzzaman, her bir Nur Talebesinin evini küçük bir Nur dershanesine çevirmesi gerektiğini, eğer çoluk çocuğu yoksa alâkadar komşu ve tanıdıklar birleşerek bulundukları haneyi küçük bir dershane yapmalarını tavsiye etmektedir.

Orada namazları cemaatle kılıp tesbihat yapmak, akabinde topluca Risale dersi yaparak iman ve Kur’ân hakikatlerinden birini müzakere etmekle, hakikî ilim talebelerinin sevaplarına ve şerefine, İhlâs Risalesi’nde geçen beş nevi ibadete mazhar olacaklarını, hatta maişetin temini için yaptıkları adi çalışmalarının ibadet sevabı kazandıracağını müjdelemektedir. 1

Bediüzzaman, her insanın küçük bir dünyası, küçük bir Cennetinin kendi hanesi (evi) olduğu, eğer Allah’a ve Ahirete iman o hanenin hayatında etkili olmazsa, oranın aile fertleri için Cehennem gibi sıkıntı ve azap vereceğini, oraya kuvvetli bir imanın hâkim olması durumunda, orada Cennet hayatı gibi mutlu bir hayatının yaşanacağını ifade etmektedir. 2

Dershanelerde veya dersane hükmünde olan evlerde yapılan iman ve ahlâk terbiyesinin çocuklara yönelik çok önemli neticeleri vardır. Zira çocuklar, anne, baba ve diğer büyüklerden böyle bir terbiye almazlarsa, büyüdüklerinde bunu edinmeleri çok zor olmaktadır. Adeta gayr-i Müslim birisinin Müslüman olması kadar bu iş zorlaşmaktadır. 3

Çocuklar, anne ve babalarını mütedeyyin görmezlerse, sadece dünyevî fenlerle zihinleri terbiye edilirse, lâdinî bir hayat tarzına alışırlar. Daha sonraki yaşlarda bu tarzı tashih etmeleri pek kolay olmaz. Böyle bir hayat şekliyle büyüyen kişiler, yaşlandıklarında ebeveynlerine hürmet ve muhabbet gösterme yerine, onları terk ederler ve ölümlerini arzu ederler. Ahirette de onlara şefaatçi olmaları yerine, “Neden imanımızı İslâm terbiyesiyle kurtarmadınız?” diyerek onlardan dâvâcı olurlar. 4

Nur Talebelerinin çocukları çantada keklik değildir. “Çocuklarım güvendedir” deyip onların manevî eğitimini önemsemeyen bir çok Nur Talebesi vardır ki, onun çocukları ümit etmediği menfi cereyanlara kapıldıkları ve hayatları karardığı görülmüştür. Böyle olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için evlerde mümkün mertebe onlarla namazları cemaatle kılmalı, akabinde meslek ve meşrebimizin imanî ve içtimaî ölçülerini onları sıkmadan mütalâa ve müzakeresini yapmalıyız.

Çocuklarımızı ikna ederek dershanedeki ana derslere götürmeli, oralarda yapılan çocuk ve genç programlarına olağanüstü bir durum olmadıkça katılmalarını sağlamalıyız. İyi arkadaş seçmelerine yardımcı olmalıyız.

Elhasıl: İç ve dış zındıka cereyanlarının internet, yazılı ve görsel medya araçlarıyla ailelerinin Ahlâk ve maneviyatını fesada verdiği günümüzde, onların şerrinden kendimizin ve aile fertlerimizin imanını muhafaza etmek için evlerimizi mümkün mertebe Nur dershanesi hükmüne getirmemiz gerekmektedir. Ebedî hayattaki ebedî saadete nail olmak için evlerimizde tv ve internete sınırlama getirip, dershane hayatını evimize taşımak suretiyle hayatımızı imanla hayatlandırmamız ve farzlarla süslememiz lâzımdır.

Cenâb-ı Hak bizleri hakikî Nur Talebelerinden ve evini Medrese-i Nuriye haline getirenlerden eylesin. Amin...

Dipnotlar:

1– Emirdağ L. 1, YAN, s. 435- 436. 2– Asa-yı Musa, YAN, s. 55. 3– Emirdağ L.1, YAN, s. 69. 4 – A.g.e. s. 69.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    NATO komutanının bulunduğu toplantıya Taliban saldırısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    Filistin, İsrail işgalini UCM'ye taşıdı

    Uysal: Çok derinden işleyen bir iktisadi kriz var

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları endişelendiren adım

    'Savunmasız birini kendi konsolosluğunda öldürmek barbarlıktır'

    Güney Sudan'da insanlık krizi

    ABD, Filistin ve İsrail konsolosluklarını tek çatı altında birleştirecek

    Danıştay, 'Öğrenci And'ını kaldıran yönetmeliği iptal etti

    ABD Hazine Bakanı Riyad'daki konferansa katılmayacak

    Putin'den ABD'ye üstü kapalı mesaj

    Anne ve babalara uyarılar: Ceza olarak kitap okutmayın...

    Türkiye sorgulamak istemedi

    Kavala 1 yıldır iddianame bekliyor

    AB zirvesinde göç ve iç güvenlik meseleleri görüşüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 2
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Cevher İLHAN

    “Tefrika projeleri”ne karşı stratejik işbirliği
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.