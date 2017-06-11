Giyim âdâbı

Peygamber Efendimiz (asm) temiz ve düzenli giyime azamî dikkat eder, sahabelerini de bu mevzuda teşvik ederdi. Kılık ve kıyafeti dağınık birini gördüğünde onu uyarırdı.

Bir Hadiste: “Ashabım! Sizler mü'min kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binaenaleyh binek hayvanlarınıza dikkat ediniz, kıyafetlerinizi düzeltiniz ki, insanlar arasında parmakla gösterilen kimseler olasınız. Zira Allah çirkinliği ve çirkin söz söylemeye özenen kimseleri sevmez. 1 Kılık kıyafeti perişan vaziyette olan birisi yanına geldiğinde, arasında şöyle bir konuşma geçmiştir: “Malın var mı?” “Evet.” “Hangi çeşit malın var?” “Allah bana her çeşit maldan verdi.” “Madem Allah sana mal verdi. O halde nimet ve ikramının izini üzerinde görsün.”2 Yemek- içmekte olduğu gibi giyimde de israftan uzak durmak gerekir. Kur’ân’da, “Ey Adem oğulları! Her mescide (orada namaz için bulunduğunuzda) güzel ve temiz elbiselerinizi giyininiz. Yiyiniz, içiniz. Fakat israf etmeyiniz. Zira Allah müsrifleri sevmez. 3 buyrulur. Dipnotlar: 1- Ebu Davut, Libas 25. 2- Tirmizi, Birr, 63; Ebu Davut, Libas 14. 3- Araf, 7/31.

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