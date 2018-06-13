Hased etmek

Adab-ı muaşeret...

Haset, başkasında bulunan üstün bir özelliğin, mal, ilim gibi bir nimetin yok olmasını ve kendisinde olmasını istemektir. Gıpta ise o nimetin onda yok olmasını istemeksizin bir benzerinin kendisinde olmasını istemektir. Dinimizde haset hoş karşılanmamıştır. Haset evvelâ haset edeni yakar. Haset edilene zararı ya azdır veya yoktur.

Çaresi: Üstad Bediüzzaman’a göre hasetçi haset ettiği şeyin akıbetini/ sonucunu düşünmelidir. Rakibindeki dünyevî güzellik, kuvvet, mertebe ve servetin fani, geçici olduğunu; faydası az, zahmetinin çok olduğunu düşünsün. Ahirete ait işlerde zaten haset olmaz. Eğer onlarda da haset etse, ya kendisi riyakârdır; Ahiret malını dünyada mahvetmek ister. Ya da haset edileni riyakâr zanneder, ona haksızlık ve zulüm eder.1

Dipnot:

1- Mektubat, s. 313.