"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İhraç mağdurlarının dramı

İbrahim ERSOYLU
31 Mart 2017, Cuma
15 Temmuz uğursuz darbe teşebbüsünden bu yana geçen sekiz aylık süre içinde, KHK ile anî verilen siyasî kararlarla darbe ile ilişkisi var sayılıp vazifesinden uzaklaştırılan, tutuklanan on binlerce, yüz binlerce kişi var.

Maaşları kesilerek aileleriyle birlikte beş parasız bırakılan bu insanlar, Suriye’li sığınmacılardan beter bir sefalete mahkûm edilmiş durumdadırlar. Çoğu aileleriyle birlikte yakınlarının maddî destekleriyle hayatlarını devam ettirmektedirler. Tutuklanmadan kurtulanlar, mimlendirildikleri için özel sektörde, “Maliyecileri üzerime gönderirler. Başıma bir iş gelebilir” korkusu ile kendilerine iş verilmemektedir.

İslâm hukukuna göre kâfirlerin, katillerin, canilerin de bir hukuku vardır. Bunlara hukukî ceza haricinde işkence yapılamaz, aç bırakılamazlar. İslâm geleneğinde esir edilen  düşmana bile iyi muamele edilir. Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın esir edilen Doğu Roma İmparatoru Romen Diojen’e yaptığı dillere destan lütufkâr muamele malûmdur. Çanakkale’de  bize karşı savaşırken esir edilen İngiliz askerlerine askerlerimiz, kendi su ve ekmeklerini vererek onlara misafir gibi muamele ettikleri tarihî kaynaklarda zikredilir. 

Kaldı ki, ihraç mağdurlarının çoğunun suçlu oldukları  hukuken sabit değildir. Haklarında suçlu olduklarını gösteren bir mahkeme kararı da yoktur. Zan, ispiyon, iftira, banka hesabı, cep telefon kaydı gibi hukukî geçerliliği olmayan bir sebepten işten atılmış ve tutuklanmışlardır. Kadere imanın verdiği teselli olmazsa bunların, maruz kaldıkları haksız mağduriyetin kişiliklerinde  yol açacağı  depresyon ve manevî yıkımın  sonuçları hem kendilerine, hem de topluma telâfisi çok zor zararlara yol açar. Nitekim imanı zayıf bazıları, haksızlığı şerefine yediremeyerek intihar etmiştir.

28 Şubat 1997 sürecinin dehşetli günlerinde Post modern darbeci aktörler, “irtica” bahanesiyle on binlerce dindar masum insanı, şimdiki gibi sorgusuz-sualsiz Bürokrasi ve kamu sektöründen atmak için, o zaman ki Başbakan Bülent Ecevit’e bir kararname düzenleterek, zamanın Cumhurbaşkanı Necdet Sezer’e imzalaması için takdim etmişlerdi. İmza gerçekleşseydi, müthiş, dehşetli, hukuksuz bir kıyım olacaktı. Cumhurbaşkanı, bu şahısların suçlu olduklarını gösteren bir mahkeme kararının olup olmadığını sormuş, böyle bir kararın olmadığını öğrenince bu işe kızmış, “Ben böyle bir kararnameyi imzalamam” diyerek onu geri çevirmiştir. Dine mesafeli bakan o zaman ki Cumhurbaşkanı, hukuka saygısını  bu şekilde açıkça ortaya koyarken, günümüzde yüz binlerce insan, dindar kimlikli siyasîlerin kararnameleriyle sorgusuz - sualsiz, mahkeme kararı olmadan işlerinden atılarak, aç, sefil bırakılarak mağdur edilmişlerdir. Bunun izahı var mıdır?

Bir ülkede adalet yoksa orada zulüm var demektir. “Küfür devam eder, zulüm devam etmez” diye bir kaide vardır. Mazlûmun bedduâsıyla Allah arasında perde olmadığı ifade edilir. Bu zulümlere bir an önce son verilerek telâfisi yoluna gidilmelidir. Aksi halde İlâhî gazap gelirse sadece sebep olanlar değil, masumlar da, bütün ülkede çok zarar görür. Çok yazık...

Okunma Sayısı: 12228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • KHK'lı

    03.04.2017 12:16:48

    İbrahim bey, mağduriyetimize ses verdiğiniz için teşekkürler. İslam hukukundan bahsetmişsiniz çok güzel. İslam Hukukunun Yolu bizim oralardan geçermi? Misafir etmek isteriz

  • Meriye

    02.04.2017 23:44:34

    Yasatilan zulumler karşısında insanların sessizliği, vefasızlığı tarifi olmayan üzüntüye sevketmişti ancak bircoklarimiz gibi anladimki, en cok seven, en büyük yardımcı ve en güzel dostun Allah olduğunu bu olaylar vesilesi ile hatirlamiş oldum..yüzümü Ona döndürdü..olanda hayır vardır diyelim.İnşallah kader adalet edecek. Yasanilanlar çok zor ve bu süreçte haksızlığa karşı durdugunuz için Allah ebeden razi olsun..sizler unutul(a)mazsiniz.

  • Demir

    02.04.2017 11:50:55

    Vicdanı ölmemiş hakkı hukuku bilen yazarların olması da güzel yaşadıklarımızın binde biri belki ama güzel özetlemişsiniz teşekkürler yüreği güzel insan

  • KHK ihraç mağduru

    31.03.2017 20:54:53

    Khklı Akademisyen İntahardan Sakın! RABBİM"iz sizin gibilerin hayata bağlılığını artırsın. Başta İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed Sallahu Aleyhi Vessellem olmak üzere Hakiki İmanı elde eden kainata meydan okur diyen Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi sağlam bir imana sahip olmayı RABBİM"izden çok istedim. İmanın çok sağlamdır. İntaharın çok kötü bir şey olduğunu çocukluğumdan ve İmam Hatipten beri hep söylerim. Bende kıyısından döndüm vesveselerden Bismillahirrahmanirrahime sığın çocuğumun resmine bakmak beni caydırdı sevdiklerine hayata tutun. Gerçekten zor biliyorum; Vatanını canından çok seven kanı dahi vatan sevgisi dolu insana bu yapılan! Lâkin dayan ALLAH"ımız bize yeter

  • Fatih

    31.03.2017 20:53:59

    Yazılsa, anlatılsa hikaye ! diye dinlenecek nice dramlar var, ileride kitaplarda yazıldığında, o zamanki nesil lanet ile anacak bu zulümleri yapanları. Allah bütün nurcuları muhafaza etsin ve yeni asya yı bu zalimlerin zulmünden korusun.

  • Yusuf ATMACA

    31.03.2017 20:06:08

    Ne islam hukuku var Ne tck var Rabbim bütün vatanseverlerin yar ve yardımcınız olsun hakları iade edilsin İNŞALLAH

  • Yusuf ATMACA

    31.03.2017 18:18:37

    Rabbim tüm vatanseverleri yar ve yardımcısı olsun zalimlerin zulmünden kurtarsın İNŞALLAH

  • kardeş (!) mağduru

    31.03.2017 18:16:37

    Asılsız ve komik gerekçelerle kardeş bildiklerimizden yediğimiz bu hançerini siz olmasanız kim duyuracak ! İyi ki varsın Yeni Asya. Allah razı olsun. Bu zulümlere sessiz kalıp üç maymunu oynayan ve hattâ utanmadan arlanmadan tek adam iktidarına "evet" diyeceğini açıklayan sözümona cemaat, tarikat, fraksiyon, demokrat, liberal, alim, şeyh, ağabey, abla.. bilumum bütün dilsiz şeytanları Allah' a havale ediyorum.

  • Adil olun

    31.03.2017 14:32:23

    Allaha havale ediyoruz

  • kul

    31.03.2017 13:22:06

    en yakınımızdaki kişilerin" Ne yapsınlar sayınız çok fazlaydı ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa(s.a.v) kaynuka Yahudilerinin sadece suçlularını değil tamamını sürmüştür."gibi anlamsız ve cahilce sözlerinden sonra beni hiç tanımayan birinin bu hakkaniyetli yazısına dair ; ALLAH razı olsun demekten başka ne gelir elimden.ALLAH razı olsun binlerce kere...

  • KHK ihraç mağduru

    31.03.2017 12:30:38

    Gündeme getirdiğiniz için ALLAH sizlerden razı olsun. Gerçekten bunun bit izahı yok. Ahmet Necdet SEZER'e helal olsun. Hukuk adamıydı. Evrensel Hukuk Kurallarına, Anayasamıza, yasalara uygunmu değil mi bakardı uygun değilse kırmızı ışıkta dahi geçmezdi. Suriyelire maddi olarak daha çok yardım yapabiliyordum. Suriyelilere bakıyorum nasıl geçiniyorlar diye düşünüyorum Suriyeli bir çocuk dün bisküvi yiyordu sevindim bulabilmişler yiyebiliyor diye. KHK ile ihraç edilmiş bir kişi olarak gerçekten işi olmayanlar için çok dua ediyorum. Alpaslan kardeşim RABBİM yar ve yardımcılarınız olsun. Anlatılmaz yaşanır bir durummuş KHK mağduru insanların durumu! İnsanlar ne yiyecek ne içecek! İnsanların durumu tam bir dram! Ağlamamak elde değil göz yaşatıyor. Yeter artık bu zulümlere! KHK ile İade edin!

  • Khklı akademisyen

    31.03.2017 12:28:26

    Böyle bir dönemde herkesin sağır kesildiği bir anda böyle yazılar için teşekkürler. 212 gündür canlı cenaze gibiyim ve hala neyle suçlandığımi bilmiyorum. En kötüsü de azıcık olan inancımı da her geçen gün kaybediyor bazen intiharı ciddi ciddi düşünüyorum.

  • alim bal

    31.03.2017 12:10:15

    ibrahim bey harika yazı olmuş.Allah yeni asya camiasından razı olsun.

  • alim bal

    31.03.2017 12:09:20

    gerçekten çok büyük zalimlik. sorgusuz sualsiz mahkemesiz emeğiyle girdiği işten insanları atmak büyük vebal. suçumuz ne diyenlere, suçunuz yok biz sizi idari tasarrufla attık diyorlar. hak yiyen ahirette çok kötü hesap verir.

  • Alpaslan

    31.03.2017 10:52:06

    Samimiyetimle söylüyorum ki 1 yaşındaki kızım aç. Ama Mahşer var. Ama hesap günü var. Ama Allah var.

  • KHK mağduru

    31.03.2017 10:39:16

    Şu cuma günü hürmetine Allah razı olsun diyorum bizlerin sessiz çığlığına ses oldunuz .

  • Khk 672

    31.03.2017 09:24:14

    Allah razı olsun. Içinde bulunduğumuz durumu çok güzel özetlemiş yazınız.Sabır ve dua ile bekliyoruz selameti inşallah. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah

  • özkan

    31.03.2017 08:56:01

    Allah razı olsun. Iyi ki hâlâ Sizin gibi insanlar var

  • ozkan

    31.03.2017 01:12:28

    Hocam dediginiz gibi Allah var gam yok... yoksa inanin cok zor yasadigimiz

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.