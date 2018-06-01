İnsanlar hakkında hüsnüzan etmek

Adab-ı muaşeret...

Kur’ân’da, “ Ey İman Edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmında günah vardır.” 1 buyrulur. Başkası hakkında suizan (kötü düşünmek) doğru değildir. Bediüzzaman, “İnsan hüsnüzanna (başkası hakkından iyi düşünmeye) memurdur. İnsan herkesi kendinden (Allah katındaki mertebe yönünden) üstün bilmelidir. Başkasından gördüğü ve hikmetini (gerekçesini) bilmediği işleri kötüye yormamalı.”2 buyurmaktadır. Birisinden hoşa gitmeyen bir davranış görüldüğünde, bunu kötüye yorma yerine, gerekirse o şahıs ile görüşüp o davranışın sebebi öğrenilmesi daha doğrudur. Dipnotlar : 1- Hucurat, 49/12. 2- Mesnevî-i Nuriye, s. 79.

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