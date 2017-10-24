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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İttihad buluşması

İbrahim ERSOYLU
24 Ekim 2017, Salı
Yeni Asya’nın öncüsü İttihad Gazetesinin 50.yılını kutlamak için, geçen Cumartesi günü gazete merkezindeydik. Orada muhteşem bir buluşma gerçekleşti.

Müfritane irtibat prensibi çerçevesinde, Nur Talebelerinin iman ve Kur’ân hizmetinde  kuvve-i mânevîyelerinin güçlenmesi için bu  kabil buluşmalara çok ihtiyaç vardır. Zira bu vesilelerle katılımcılar, hizmeti daha ileri bir safhaya taşımak için  şevk ve heyecan tazelemiş olurlar.

 İstanbul merkezi  ve  civarı  bölgelerden; İzmit, Sakarya  ve Bursa’dan, hatta  İzmir, Hatay gibi uzak yerlerden gelen Nur Talebelerinin  iştirakiyle büyük bir katılım oldu. Orada Nurun Şahs-ı Mânevî’si tecelli etti.

1967-71 arası sürede  haftalık   yayınlanan  İttihad gazetesi,  o günleri yaşayan  ağabeylerden ve onların  yazılı  hatıralarından çok duymuştuk. Merhum Zübeyir Ağabey’in  teşvik ve desteği ile yayın hayatına giren İttihad’ın muhteviyatını ve örnek  nüshalarını daha önce  görmemiştik. O zamanlar büyük bir boşluğu dolduran İttihad, Üstadı ve Risale-i Nur’ları kamuoyu gündemine taşıyarak büyük  hizmetlere vesile olmuştu.

O zamanlar çocuk  yaşta olduğumuz için İttihad’a yetişememiştik. Ama Cenab-ı Hakk  bizi, Onun hizmet bayrağını devralan Yeni Asya ile  çok şükür buluşturdu. Hayatta kalan ve geçmişte İtthad’ın  yayınlanmasına, dağıtılmasına fedakârane  katkı yapmış olan ağabeyleri dinledik. Ağabeyler, Türkiye çapında dağıtılan İttihad’ın tirajının bir ara seksen bine çıktığını ifade ettiler. Zor şartlarda bu hizmeti  yaptıklarını hislenerek anlattılar; büyük camilerin kapılarında ve diğer kalabalık yerlerde onu dağıttıklarını söylediler. Zübeyir Ağabeyin bizzat kendisi İttihad’ı  ve daha sonra devreye  giren Yeni Asya’yı  benzer yerlerde dağıttığını hatıralardan öğrenmiş olduk.  

Günümüzde Yeni Asya onun yaptığı hizmeti devam ettirmektedir. Diğer Nur grupları, gazeteye destek verselerdi, onun tirajı yüz bini çok aşardı. O zaman Üstad ve Risale-i Nur’lar daha geniş çevrelere tanıtılır, ülkemiz içinde  bulunduğu durumdan çok daha iyi bir yerde olur, İslamî camia şimdi yapıldığı gibi siyaseten yanlış istikamete öyle kolay sevk edilemezdi, diye düşündüm. 

İttihad’ın orijinal nüshalarına ait sayfaların basıldığı broşürü okumak, Yeni Asya’nın değerini daha iyi  kavramak açısından önemlidir. Sadece okumakla yetinmeyip broşürden bir miktar alıp akraba ve dostlarımıza hediye etmek, sadaka-i cariye nevinden olup gazete tirajına katkı yapılmış sayılır. 

Yeni Asya ne kadar çok geniş çevrelere ulaşırsa, İslam hakkında yaşanan zihin karışıkları daha çabuk giderilmiş, doğru İslam ve  İslam’a  layık doğruluk daha iyi anlaşılmış olur. 

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  • said yazar

    24.10.2017 05:44:12

    Maşallah, Tebrikler. İslâm Yaşar gibi Yeni Asya da yıllarca yazmış yazarlarımızı bekliyoruz. Ayrıca website miz yeniden tanzim edilirse uygun olur, bir köşe yazısını watsap la gönderme butonu yok.Emsal gazetelerin web sayfalarına bakılabilir. İnşallah kıyamete kadar hak ve hakikatin bayrağı dalgalansin, , amin . Selam ve dua ile

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