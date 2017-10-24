İttihad buluşması

Yeni Asya’nın öncüsü İttihad Gazetesinin 50.yılını kutlamak için, geçen Cumartesi günü gazete merkezindeydik. Orada muhteşem bir buluşma gerçekleşti.

Müfritane irtibat prensibi çerçevesinde, Nur Talebelerinin iman ve Kur’ân hizmetinde kuvve-i mânevîyelerinin güçlenmesi için bu kabil buluşmalara çok ihtiyaç vardır. Zira bu vesilelerle katılımcılar, hizmeti daha ileri bir safhaya taşımak için şevk ve heyecan tazelemiş olurlar.

İstanbul merkezi ve civarı bölgelerden; İzmit, Sakarya ve Bursa’dan, hatta İzmir, Hatay gibi uzak yerlerden gelen Nur Talebelerinin iştirakiyle büyük bir katılım oldu. Orada Nurun Şahs-ı Mânevî’si tecelli etti.

1967-71 arası sürede haftalık yayınlanan İttihad gazetesi, o günleri yaşayan ağabeylerden ve onların yazılı hatıralarından çok duymuştuk. Merhum Zübeyir Ağabey’in teşvik ve desteği ile yayın hayatına giren İttihad’ın muhteviyatını ve örnek nüshalarını daha önce görmemiştik. O zamanlar büyük bir boşluğu dolduran İttihad, Üstadı ve Risale-i Nur’ları kamuoyu gündemine taşıyarak büyük hizmetlere vesile olmuştu.

O zamanlar çocuk yaşta olduğumuz için İttihad’a yetişememiştik. Ama Cenab-ı Hakk bizi, Onun hizmet bayrağını devralan Yeni Asya ile çok şükür buluşturdu. Hayatta kalan ve geçmişte İtthad’ın yayınlanmasına, dağıtılmasına fedakârane katkı yapmış olan ağabeyleri dinledik. Ağabeyler, Türkiye çapında dağıtılan İttihad’ın tirajının bir ara seksen bine çıktığını ifade ettiler. Zor şartlarda bu hizmeti yaptıklarını hislenerek anlattılar; büyük camilerin kapılarında ve diğer kalabalık yerlerde onu dağıttıklarını söylediler. Zübeyir Ağabeyin bizzat kendisi İttihad’ı ve daha sonra devreye giren Yeni Asya’yı benzer yerlerde dağıttığını hatıralardan öğrenmiş olduk.

Günümüzde Yeni Asya onun yaptığı hizmeti devam ettirmektedir. Diğer Nur grupları, gazeteye destek verselerdi, onun tirajı yüz bini çok aşardı. O zaman Üstad ve Risale-i Nur’lar daha geniş çevrelere tanıtılır, ülkemiz içinde bulunduğu durumdan çok daha iyi bir yerde olur, İslamî camia şimdi yapıldığı gibi siyaseten yanlış istikamete öyle kolay sevk edilemezdi, diye düşündüm.

İttihad’ın orijinal nüshalarına ait sayfaların basıldığı broşürü okumak, Yeni Asya’nın değerini daha iyi kavramak açısından önemlidir. Sadece okumakla yetinmeyip broşürden bir miktar alıp akraba ve dostlarımıza hediye etmek, sadaka-i cariye nevinden olup gazete tirajına katkı yapılmış sayılır.

Yeni Asya ne kadar çok geniş çevrelere ulaşırsa, İslam hakkında yaşanan zihin karışıkları daha çabuk giderilmiş, doğru İslam ve İslam’a layık doğruluk daha iyi anlaşılmış olur.