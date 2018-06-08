Koğuculuk, lâf taşımak

Âdab-ı muaşeret...

İnsanlar arasında fitne ve fesada yol açan davranışlardan biri de koğuculuk, yani lâf getirip götürmedir. Koğuculuk yapanlar, dostların, arkadaşların ve akrabaların arasını açarlar. İnsanların bir birine güven duygusunu ortadan kaldırırlar. Kimse kimseye güvenemez hale gelir. İnsan birisi aleyhine işittiği bir sözü götürüp o şahsa aktarırsa, fitneye sebep olur. Bunun bir başka ismi “Nemime”dir. Doğru bir Müslüman, huzurunda başkasının gıybeti yapıldığı zaman, yapanı münasip bir dille uyarır, söylenen sözleri de içinde saklar, onları söylendikleri kişilere ulaştırmaz. Koğuculuk günahtır. İnsanları birbirine düşürür. Toplumun huzurunu kaçırır. İslâmiyet, bu kötü hasleti yasaklamıştır. Bir Hadiste koğuculuk yapan kişinin Cennete giremeyeceği ifade edilir. 1 Dipnot: 1- Müslim, İman, 45; Buharî, Edep, 50.

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