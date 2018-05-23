Konuşma adabı

Adab-ı Muaşeret kuralları

Yalan, iftira, gıybet, alay, nifakçılık gibi insanın işlediği günahların önemli bir kısmının dille alâkalı kötü konuşmanın sonucu meydana geldiği bilinmektedir.

Şeytanın kötü ve çirkin sözlerle insanların arasını bozduğu Kur’ân’da şöyle ifade edilir: “Kullarıma da de ki, sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan (söylenen kötü sözlerle) aralarını bozmaya çalışır.” 1

Peygamber Efendimiz (asm) bir Hadisinde kendisiyle Cennette buluşmak isteyenlere şöyle seslenir: “Biliniz ki siz de bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer de, Kevser Havuzunun kenarıdır. Orada benimle buluşmak isteyenler, ellerini, dillerini günahlardan çeksinler.”2

Kötü ve çirkin sözün insanı Cehenneme sürüklediği bir Hadiste şöyle ifade edilir: “İnsanları Cehenneme yüz üstü düşürecek şey; dillerinden başkası değildir. Kim Allaha ve Ahiret gününe inanıyorsa, Ya hayır söylesin, ya da sussun..”3

Dipnotlar:

1- İsra 17/53.

2- Tecrid-i Sarih Tercemesi, 9/ 15-17.

3- Tirmizi, iman 8.