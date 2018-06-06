Kötü lakap takmak

Âdab-ı muaşeret...

İnsanı üzen ve rencide eden bir husus; kendisine hoşlanmadığı bir lakapla hitap edilmesi veya arkasından onunla anılmasıdır. Kişilere sevmedikleri lakap takıp onlara onunla hitap etmek, onları hor görüp küçüksemek manasına gelebilir. Bu iş kardeşlik bağlarını çözebilir. Buna maruz kalan kişi, lakap takana ya anında olumsuz bir tepki verir. Ya da içinden ona karşı öfke ve düşmanlık besler. İlk fırsatta ondan acısını çıkarmaya çalışır. Onun için bu davranışı yapmamak lazımdır.

Rabbimiz Kur’an’da, “ Birbirinize ( kötü) lakap ile hitap etmeyiniz. İman ettikten sonra Mü’mine fakslılık( günahkârlık) yakıştırmak ne kötüdür. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” 3 buyurmaktadır.

“ Aslan adam, yiğit delikanlı” gibi hoşlandıkları lakaplarla kişilere hitap edilmesinde bir beis yoktur.

Dipnotlar:

1 - Hucurat Suresi, 49/11.