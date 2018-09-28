"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Kriz ve tasarruf

İbrahim ERSOYLU
28 Eylül 2018, Cuma
Büyüklerimiz her ne kadar kabul etmek istemeseler de, halk olarak bizler marketlerde, pazarlarda ve faturalarda yakıcı yansımalarını bizzat hissettiğimiz ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçtiğimiz bir vakıadır.

Yöneticiler, devlet ve toplum olarak bu krizi en az hasarla atlatmak için gerekli tedbirleri almamız gerekmektedir. Akla gelen ilk tedbir; etkin, geniş çaplı bir tasarrufa yönelmektir.

Etkili bir tasarruf evvelâ yöneticilerden, sonra devlet ve bürokrasiden başlamalı, sonra toplum kesimlerine doğru gitmelidir. Yöneticiler bu hususta örnek olmalı, “İtibardan tasarruf olmaz” düşüncesini bırakarak yeni saraylar, yeni büyük devlet binaları yapmaktan vazgeçmeleri, maliyeye yük bindiren pahalı ulaşım araçlarını ve diğer harcama kalemlerini en aza indirmelidirler.

Tasarruf genelgeleriyle devlette ve bürokraside yaşanan korkunç israf durdurulmalı, gereğinden fazla olan araç ve lojman saltanatına son verilmelidir. Ne yazık ki kamu sektöründe ve belediyelerde haddinden fazla eleman alımı yapılmaya devam edilmekte, devlet eleman istihdamında küçüleceği yerde daha çok büyümekte, maliyenin yükü daha ağırlaştırılmaktadır. Bu işe bir son verilmelidir.

Sonraki safhada toplum kesimleri ve vatandaşlar, israfı bırakıp tasarrufa yönelmeleri yönünden ikaz edilmeleri; kazançlarını ve gelirlerini aşan ve borçlanmaya dayanan aşırı harcamalarını kısmaya çağrılmalıdır.

Ne yazık ki uzun süreden bu yana, özellikle darbelerden sonra yönetime gelen iktidarlar zamanında, çok sayıda dev AVM’ler inşa edilerek, halk üretmeden haddinden fazla tüketime teşvik edilmiştir. Kamu ve özel sektör bankaları kolayca verdikleri özel tüketim kredileri ve kredi kartlarıyla tüketim alışkanlığını körüklemişlerdir. Vatandaşların bir kesimi kartlarla yaptıkları hesapsız ve dengesiz alış verişlerle bankalara yüklü miktarda borçlanarak onlara bağımlı hale gelmişlerdir.

Yıllardan beri devam eden bu gidişin tıkanacağı ve bir krizle sonuçlanacağı tahmin edilmekteydi. Bu olumsuz duruma tedbir alınması yönünde duyarlı ve vicdanlı çevrelerden yapılan iyi niyetli ikazlar ne yazık ki devlet ve toplum nezdinde makes bulamamıştır.

Çare: Devlet yöneticileri krizden çıkış için uzmanlarla istişare yaparak en kısa zamanda acil genel tasarruf tedbir kararları almaları ve hemen onları hayata geçirmeleri lâzımdır. Bunu yaparken önce kendileri fiilî olarak tasarruf yaptıklarını göstermeleri gerekir. Onlar harcamalarını kısmadan sadece hakla tasarruf tavsiyesinde bulunmalarının çok etkili olmayacağı açıktır.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede

    Silahlanma var, tedbir yok

    Tiflis’e Üstad’ın baktığı tepeden baktık

    200 bin ağacı kurtaracaklar

    ''Avrupa ile ilişkileri normalleştiriyoruz''

    Popülere kurban edilen müziğimiz - 1

    Normalleşme ancak hukukla olur

    Almanya: Türkiye ile ikili ilişkilerde normalleşme olmayacak

    Netenyahu'dan İran'a 'nükleer tesis' tepkisi

    Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'dan isim değişikliğine tepki

    'Kudüs satılık değildir'

    Akşener: Herhangi bir ittifak görüşmemiz yok

    BM: Yemen'de 78 bin kişi sığınmacı konumuna düştü

    Brexit'in sonuçları Türkiye'yi de etkileyecek

    BM, Arakan'daki soykırım suçları için dava dosyaları hazırlayacak

    AİHM'den Öcalan'ın şikayetine ret

    İran'dan İsrail'e Suriye tehdidi

    ABD'de ölü sayısı 47'ye yükseldi

    'Fedakârlık sırası işverende'

    'Zamların sebebi biz değiliz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurtuluş adalette
    Cevher İLHAN

    “Af” karmaşası…
    Genel

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede
    Genel

    Normalleşme ancak hukukla olur
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sonsuz Nur mudur?
    İsmail TEZER

    Değil affa, cezaya vermeye de ihtiyaç kalmasa!
    Faruk ÇAKIR

    Ders kitaplarındaki israfı kim durdurur?
    Genel

    Silahlanma var, tedbir yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Kriz ve tasarruf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.