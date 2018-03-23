"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Menfî siyaset fitneye sebep oluyor

İbrahim ERSOYLU
23 Mart 2018, Cuma
Risale-i Nur Külliyatı’nı kendi malı ve telifi gibi hissedip ona sahip çıkan, hayatta en mühim vazife olarak, onu neşir ve onunla iman ve Kur’ân hizmeti yapan kişilere “Nur Talebesi” denir.1

Bütün Nur Talebeleri diğer ehl-i iman ile din kardeşi oldukları gibi, Risale-i Nur’un hizmet metodunu ve ölçülerini benimseme ve uyguma yönünden birbirlerinin kardeşi mesabesindedirler. Ne var ki bazı Nur Talebeleri, başta menfî siyaset olmak üzere, değişik sebepler yüzünden inatla diğer Nur Talebesi kardeşlerine olumsuz tavır takınmaktadırlar.

Üstad Bediüzzaman, bir Lâhika mektubunda Nur Talebelerinin birbirlerine en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeş olduklarını; kardeş ise kardeşinin kusurunu örtüp, unutarak af etmesi gerektiğini ifade eder.2

Üstad bir başka Lâhika mektupta, ”Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur’âniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakikî fedakârlar birbirlerine küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır.”3 buyurmaktadır.

ÜSTAD MENFî SİYASET CEREYANLARINA HİÇ KAPILMADI

Günümüzde Nur Talebeleri arasındaki en vahim ihtilâf, menfî siyaset kaynaklıdır. Bilindiği gibi menfî siyaset; Üstadın şeytandan Allah’a sığındığı siyaset anlayışıdır. Bu anlayışa sahip olanlar, şeytan onların siyasî fikirlerine yardım etse ona rahmet okurlar, kendilerine muhalif olanlara melek de olsalar onlara lânet ederler. 4 Ne yazık ki günümüzdeki dindar kimlikli siyaset cereyanların fikir ve tavırları bu istikamettedir.

Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur’un bir çok yerinde Demokrat olmayan her türlü dindar kimlikli siyaset cereyanlarına taraftar olmadığını açıkça belirtmesine rağmen, 5 bir çok Nur Talebesi o cereyanların cazibesine kapıldığı görülmektedir. Şahsî garaz yanında maddî menfaat, makam–mevki elde etme gibi sebepler yüzünden bu tür siyasetin manyetik alanına girenlerin bir kısmı, adavet duygularını kâfirler, din düşmanı zındıklar yerine, (Yeni Asya mensupları gibi) Nur’un meslek ve meşrep ölçülerinde sebat eden kardeşlerine yönelt- mektedirler. Nurun mesleği nazikâne, nezihane ve kavl-i leyin olduğu halde 6 Nur Talebesine yakışmayacak bir üslûpla o kardeşlerine hücum etmektedirler. Manşet, makale, haber ve ilânlarla Üstadı ve Risale-i Nur’u medyada gündeme getiren, onlara yöneltilen asılsız iftira ve tenkitleri manşet ve yazılarla püskürten gazeteye sahip çıkacakları yerde, bindiği dalı kesen akıl almaz bir tavırla onu her vesile ile karalamaktadırlar. Bu tavrın zındıka hesabına geçtiği kesindir.

Bu yazıyı yazmaya bizi sevk eden husus, geçenlerde sosyal medyada dahil edildiğimiz bir grupta, gazete ile alâkalı bir paylaşımda bulunmam sonucunda maruz kaldığım yıkıcı tepkidir. Gençliklerinde Yeni Asya Camiası’nda büyüyen ve gazeteyi okuyan, şimdi ise muhalefete savrulan bir kısım üyeleri tarafından keskin hücumlara maruz kaldık. 

BAZEN İNAT, BATILI İLTİZAM ETTİRİR

Üstad, inadın bazen müfrit fırka mutaassıplarına dalâlet ve batılı iltizam ettireceğini, hırslı bir intikam veya müntakim bir muhalefet ile “İslâm mağlûp olacak” diyeceklerini, sırf sözlerinin doğru çıkması için İslâm’ın mağlûp olmasını isteyeceklerini, bunun da ancak Ahirette tartılacak bir günah olacağını söyler. 7

Sözün Özü: Günümüzde hadiseler, Yeni Asya’nın takip ettiği çizginin doğruluğunu güneş gibi tasdik ettiği halde, onun bir kısım muhaliflerinin tavırları yukarıdaki ifadelere ne kadar benzemektedir. Cenâb-ı Hak cümlemizi böyle bir tavırdan muhafaza etsin ve istikametten ayırmasın. Amin.

Dipnotlar:

1- Mektubat, YAN, s. 400. 2- Şuâlar, 13. Şuâ, s. 376.

3- A.g.e, s. 14. Şuâ, s. 780. 4- Hutbe-i Şamiye, YAN, s. 125

5- Emirdağ L.2, s. 364; 492; 535. 6- Lem’alar, YAN, s. 294.

7- Sünûhat, YAN, s. 167-171

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    İdlib'de yine pazar yeri saldırısı: Çok sayıda ölü var!

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

    Güney Kore, ''fazla çalışan'' memurun bilgisayarını kapatacak

    Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama

    Demirdöğmez tahliye edildi

    'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.