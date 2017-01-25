"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı

İbrahim ERSOYLU
25 Ocak 2017, Çarşamba
Üstad Bediüzzaman, “İnsan bu âleme ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir (..) İnsan bütün zîhayat âlemi içinde nâzik, nâzenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanür’rahimin dergâhında ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla duâ etmek gerekir. Ta ki maksadı ona musahhar olsun (..) Cenâb-ı Hak ‘Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.’ (Furkan, 77). ‘Bana duâ edin. Size cevap vereyim’ (Mü’min 60) ” buyurduğunu ifade eder. (Sözler, yeni tanzim, s. 504-505 )

Günümüzde duâ etmeye şiddetle ihtiyaç vardır. Gerek İslâm âlemi ve gerekse Türkiye olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Genelde İslâm ülkeleri baskıcı ve otoriter rejimlerin zulmü altında inlerken, Irak, Suriye, Filistin ve Afganistan gibi Müslüman ülkeler, küresel zalimlerin ve onların  kurup finanse ettiği radikal terör örgütlerinin savaş oyunlarının meydanı haline gelmiş durumdadır. Oralarda her gün onlarca, yüzlerce masum Müslüman, onların acımasız silâhlarıyla vefat etmektedir. Müslümanların  şehirleri ve evleri bomba ve füzelerle yerle bir edilmektedir.

Cennet vatanımız Türkiye de,  uygulanan yanlış politikalar sonucu kaos, gerginlik, kamplaşma, çatışma ve menfur terör saldırılarıyla çalkalanmaktadır. Özellikle 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsü, daha beter sıkıntılı bir süreci tetiklemiştir. İdarecilerin OHAL ilân ederek daha şiddetli ve acımaz güvenlik tedbirleri almalarına ve bunun sonucu olarak kurunun yanında yaşlar yakılarak sorgusuz–sualsiz işinden atılan,  asılsız ihbarlar sonucu hapse atılan yekûnu yüz binleri geçen geniş bir mağduriyet kitlesi ortaya çıkmış bulunmaktadır.

İnsanların çoğu  tek yanlı yapılan güçlü medya propagandalarına kapılarak, vâki olan zulüm ve yanlışlara ya kavlen (sözlü), ya fiilen, ya da iltizamen (sessiz kalarak) destek vermektedirler.

Bilhassa Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur mesleğini tavizsiz devam ettiren Yeni Asya Camiasına ve gazetesine politize olmuş dindar  çevrelerden, ondan kopup muhalif cepheye katılan, cemaati ve gazeteyi zor durumda bırakmak için şeytanî fitne dolapları çeviren ayrılıkçı guruplardan hasmane hücumlar yapıldığı müşahede edilmektedir.

Bizler, bu durum karşısında önce uhuvvet ve  tesanütle birbirimize kenetlenmemiz, sonra sebat ve ihlâsla, meslek ve meşrep ölçülerine bağlı kalarak aktif bir şekilde hizmete  müdavim olmamız, ardından münferiden ve müçtemian hâlisane duâ etmemize şiddetle ihtiyaç vardır. 

Zulme maruz olan bütün insanlar ve Müslümanların kurtuluşu, ülkemizin içinde bulunduğu darboğazdan  düzlüğe çıkması, Camiamızın sıkıntılardan ve art niyetli hücumlardan  muhafaza edilmesi için  duâ etmeliyiz. 

Cenâb-ı Hakk’a hamd ve Efendimize (asm) salâttan sonra şöyle duâ edilebilir: “Allahım! Bizi ve diğer Müslüman kardeşlerimizi iman ve Kur’ân hizmetinde muvaffak eyle. Bizleri, maddî manevî hastalıklardan, nefsin, insî ve cinnî şeytanların, gafillerin şerrinden muhafaza eyle. Camiamızı ve gazetemizi zındıkanın, münâfıkların ve menfi siyasîlerin fitnesinden koru. İslâm ülkelerini küresel zalim güçlerin şerrinden, vatanımızı, milletimizi semavî ve arzî felâket ve musîbetlerden, terör belâsından halâs eyle. Bize ve diğer Müslüman kardeşlerimize hakikati görecek, yanlışlardan yüz çevirecek basiret, feraset, irade ve kuvvet  nasip eyle. Zalimleri önce ıslâh eyle. Islâhları kabil değilse onlara müstahaklarını ver, mazlûmlardan yardım ve desteğini esirgeme. Amin...” 

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

    Orta Asya kökenliler endişeli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    PKK'lı 3 canlı bomba yakalandı

    Kartla 587 milyar liralık alışveriş yaptık

    44 yıllık dev şirket satıldı

    43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

    Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapatıldı

    Arınç, Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı

    İran'dan doğalgaz fiyatına indirim

    Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

    750 bin sivilin güvenliği tehlikede!

    Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasına tepki gösterdi

    Şehit Ömer Halisdemir'le son konuşmasını anlattı...

    Cazibe Merkezleri desteklerini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir Fatma Teyze imtihanı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    İlhamlar yağmur gibi yağar
    Faruk ÇAKIR

    Esnafın can derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.