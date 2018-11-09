"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye’de yabancılar problemi

İbrahim ERSOYLU
09 Kasım 2018, Cuma 00:12
Son senelerde büyük şehirlerin cadde ve sokaklarında yabancı uyruklu genç insan sayısının artması dikkat çekmektedir.

Suriyeli sığınmacılar yanında Afrika, Asya ülkelerinden, -bir kısmı kanunsuz yollardan- insanlar ülkemize rahat giriş yapıp burada istedikleri kadar kalabilmektedirler. 

Yetkililer, Demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkeye girişlere ve ikamete kural ve sınır getirmeleri, varsa bunları uygulamaya koymaları lâzımdır. Aksi halde gelecekte yabancılar Türkiye’nin başını ağrıtabilir.

ABD, Almanya, Fransa gibi ekonomik ve Demokratik standartları yüksek ülkeler belli sayıda ve belirli ölçülerle dışarıdan göçmen kabul ettikleri, yabancıların ülkelerine girişlerine ve ikametlerine müsaade ettikleri bilinmektedir. Ama bizde olduğu gibi ölçüsüz, denetimsiz, süresiz bir şekilde değil.

Türkiye, Turizm için yabancıların girişlerine elbette açık olmalıdır. Ancak iş arama gayesiyle işsiz, kalitesiz, parasız gençlerin girişine müsaade edilip, onların kontrolsüz, denetimsiz, kuralsız dolaşmalarına ve sınırsız ikametlerine izin verilmesi doğru değildir. Bunların bir kısmının karanlık fesat şebekelerinin, uyuşturucu mafyasının ağına düşüp toplumun huzur ve güvenini bozacak gayr-i meşrû işlere bulaşmaları muhtemeldir.

Ülkemize girişi cazip kılan hususlardan biri; yabancı gençlerin rahat bir şekilde iş bulabilmeleridir. Ne yazık ki işverenlerimizin bir kısmı, yerli iş gücünü bırakıp başta Suriyeliler olmak üzere yabancı istihdamını tercih etmektedirler. 

Dahilde bir bölümü üniversite mezunu olan beş milyon civarında genç işsiz vatandaş varken, bunları bırakıp sigortasız, düşük ücrete razı olan yabancı işçi çalıştırmaktadırlar. İlgililer bu işe bir sınır koymaları ve yerli iş gücü istihdam mecburiyeti getirmeleri lâzımdır.

İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, Türkiye’de dört milyon civarında Suriyeli mülteci vardır. Ancak bunların belli bir kanunî statüleri; ilerde ne olacakları belli değildir. Bunların önemli bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bunların çoğu, şartlar normale dönse bile – ki dönmüş sayılır - ülkelerine dönmeyi düşünmemektedir. Bu durumda bunların topluma Entegrasyonu önemli bir problemdir. Suriyeli çocuk ve gençlere iyi bir iman ve ahlâk eğitimi verilmemesi, gençlere istihdam alanları açılmaması durumunda, bunların gelecekte Türkiye için sosyal bir problem teşkil etmeleri kuvvetle muhtemeldir.

Gözlemlere göre toplumumuzun önemli bir kısmı, bazılarının olumsuz davranışları, diğer bir kısmının düşük ücretle çalışıp istihdam dengesini bozmaları sebebiyle mültecilerin varlığını hazmetmiş değildir. Vatandaşlar, bunlara bir sınır ve ölçü getirilmediği için yöneticilere kızgındırlar.

Esad’ın Türkiye’deki Suriyelilerin Sünnî olmaları sebebiyle ülkelerine dönmelerini istemediği ifade edilmektedir. Onların evlerine ve topraklarına civar devletlerden yandaş toplulukları getirip yerleştirmek istediği ifade edilmektedir. Türkiye’nin yöneticileri, Birleşmiş Milletler Teşkilâtıyla temasa geçerek ülkemizdeki Suriyelilerin en azından bir kısmının ikna edilerek ülkelerine dönüşlerini sağlamaya çalışmalıdır. Böylece sığınmacı problemi hafifletilmiş olur.

Elhasıl: Türkiye dünyada ciddî ve saygın bir ülke olarak bilinmektedir. Saygın bir ülkenin gereği de her alanda olduğu gibi, yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarına, ülkede ikametlerine dair olan düzen ve kuralları düzgün bir şekilde işletmeleri gerekir. Bunlarla alâkalı ilerde doğacak muhtemel problemleri şimdiden hesap edip tedbir alınmaması durumunda, gelecekte işin çözümü daha da zorlaşabilir.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hat şifa vesilesi oldu

    Ülkede adalet açığı var

    Kadınların gerçek saadeti imanda

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur

    İnternete de korku sinmiş

    Türkçe Ezan tartışması 1950’de kapandı

    İslâm âlimlerinden adalet vurgusu

    Böyle yargı reformu olmaz

    'BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor'

    Fenerbahçe üst tura çıkmak için avantaj yakaladı

    Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Yunan Bakana cevap
    📷

    Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver me’murları'ndan büyük kediler Tuzla'da

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemeli

    'Arabistan ile işbirliği yapan bütün ülkelerde endişe hakim'

    'Türkiye, AB'ye üyelikte kararlı olduğunu göstermeli'

    Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

    2019 zor geçecek

    ‘Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek’

    CHP'de olağanüstü toplantı: Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkçe ezan provokasyonu
    Genel

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur
    Genel

    Ülkede adalet açığı var
    Genel

    Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çirkinin yaratılması çirkin değil midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küresel haydutluk
    Ali FERŞADOĞLU

    Esma-i Hüsna ile kurulan bağlantılar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İsmail TEZER

    Zıddiyet aynasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.