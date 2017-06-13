Yatma âdâbı

ÂDÂB-I MUAŞERET

Yatmadan önce lavaboya gidip temizlik yapmalı, sonra dişleri misvak ya da diş fırçasıyla fırçalamalı, sonra abdest almalı, daha sonra mümkünse iki rekat nafile namaz kılmalıdır. Sonra yatağa geçip üç ihlas, Felak, Nas Surelerini okumalı, her okuyuştan sonra avuçları birleştirerek içlerine üfürmeli, yüzü, göğsü, sırtı, kol ve bacakları oğuşturmalı, daha sonra sağ tarafa yatmalıdır. Yatarken bacakları karna doğru çekmeli, avuçları birbirine kavuşturup çene altına koyarak uymalıdır.1 Bu arada başka me’sur (Kur’an ve Hadiste geçen) dualar da okunabilir.

İnsan hayatının yaklaşık üçte bir dilimini kaplayan uykuyu Sünnete uygun geçirerek sevap kazandıran bir davranış haline getirebiliriz. Peygamber Efendimiz’in (asm) uygulaması: Yatsı namazını kıldıktan sonra uyur, gece yarısı teheccüde kalkar, sonra fecir zamanına kadar tekrar uyur, sabah namazından sonra öğleye kadar uyumazdı. Yatsıdan önce uyumayı ve ondan sonra uyanık kalarak sohbet etmeyi hoş karşılamazdı.2

Efendimiz, yüzü koyun yatmayı hoş karşılamazdı.3

Dipnot:

1 - Tecrid-i Sarih Tercümesi, c.11,s.236.

2 - Buharî, Mevakıt 13. / 3 – Riyazü’s Salihin, c.22, s.209.