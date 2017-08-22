Yeni Asya’nın farklılığı ve manevî cihat

Yeni Asya’yı okumanın tadına varanlar onsuz yapamazlar.

Sabah bakkaldan veya gazeteciden alıp sayfalarını çevirip okumanın zevki başkadır. Ona tat veren Üstad ve Risale-i Nur’ur. Zira onun haberleri, makaleleri hatta ilanları Nurun meslek ve meşrep süzgecinden süzülerek yayınlanır.

Gazete ele alındığında ilk göze çarpan, birinci sayfasındaki cesur ve mesaj yüklü manşettir. Sağ üst yanda Üstadın kartal bakışlı resmi sanki .”Bu gazete benimdir” der gibidir. Güncel hadiselere dair nefis çizilen karikatürün manasını çözmenin ayrı bir zevki vardır.

Gazeteyi güzelleştiren diğer bir husus, ikinci sayfadaki ayet ve Hadis mealleriyle, güncel meselere dair Risalelerden derlenen Üstadın makelesidir.

Başta tahlil yazısı olmak üzere diğer sayfalarda yayınlanan ve her biri farklı bir mevzua dair olan makaleleri okumanın tadı başkadır. Ülke ve dünyada cereyan eden önemli siyasî ve sosyal olaylarla alakalı, Risale-i Nur süzgecinden süzdürülerek yayınlanan haber ve değerlendirmeler gazeteye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Çünkü her bir okuyucu bu hadiseleri doğru bir bakış açısıyla değerlendiremez. Gazetenin tecrübeli ekibi istişare ile bunu yaparak okuyuculara takdim etmektedir.

Eğitimcilere doğru eğitimin yolunu gösteren eğitim sayfası, sporla ilgilenlere spor sayfası, sağlıklı yaşamanın yollarını anlatan sağlık sayfasının önemini unutmamak lazımdır.

Yeni Asya’yı okuma zevkini başkalarına da tattırmak, dost, akraba ve tanıdıklara tanıtıp abone olmalarını sağlamak “Hayırlı bir işe vesile olan onu yapmış gibidir” Hadisi gereğince önemli bir vazifedir. Onun misyonunu idrak eden her okuyucu, onun sesinin daha gür çıkması ve daha etkili olması için trajına maddî – manevî katkı yapması gerekir. Zira onun trajı artar, okuyucusu çoğalırsa ülkemiz ve insanlarımız bundan çok şey kazanırlar. Zira onun yayını imanları kuvvetlendiği gibi, doğru İslamı ve İslama layık doğruluğu öğrenmeyi, siyasî ve sosyal olaylara sağlıklı bir pencereden bakmayı kazandırır.

Sözün Özü : Günümüzde Yeni Asya icra ettiği müspet yayınla, manevî büyük bir cihat yapmış olmaktadır. Başta gazetenin idarî ve yazar kadrosu olmak üzere onu alıp okuyan, ona maddî – manevî destek veren sebatkâr okuyucuları sevap cihetinden bu cihadın ortaklarıdır. İnşallah bu ortaklığın manevî mükafaatı da; iman-ı kamil ve hüsnü hatimeye mazhar olmakla tecelli edecektir.