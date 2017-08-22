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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Yeni Asya’nın farklılığı ve manevî cihat

İbrahim ERSOYLU
22 Ağustos 2017, Salı
Yeni Asya’yı okumanın tadına varanlar onsuz yapamazlar.

Sabah bakkaldan veya  gazeteciden alıp  sayfalarını çevirip okumanın zevki başkadır. Ona tat veren Üstad ve Risale-i Nur’ur. Zira onun haberleri, makaleleri hatta  ilanları Nurun meslek ve meşrep süzgecinden süzülerek yayınlanır.

Gazete ele  alındığında  ilk göze  çarpan, birinci  sayfasındaki  cesur  ve mesaj  yüklü manşettir.  Sağ üst yanda Üstadın kartal bakışlı resmi  sanki .”Bu  gazete benimdir” der gibidir.  Güncel hadiselere  dair nefis çizilen karikatürün manasını çözmenin ayrı bir  zevki  vardır.

Gazeteyi güzelleştiren diğer bir husus, ikinci  sayfadaki ayet ve Hadis  mealleriyle, güncel meselere  dair Risalelerden  derlenen  Üstadın  makelesidir.

Başta  tahlil yazısı olmak üzere diğer sayfalarda yayınlanan ve her biri farklı bir mevzua dair olan makaleleri okumanın  tadı başkadır. Ülke ve dünyada cereyan eden önemli siyasî ve sosyal olaylarla  alakalı, Risale-i Nur süzgecinden  süzdürülerek yayınlanan  haber ve değerlendirmeler gazeteye  ayrı bir  önem kazandırmaktadır. Çünkü  her bir okuyucu bu hadiseleri doğru  bir  bakış açısıyla değerlendiremez. Gazetenin  tecrübeli  ekibi  istişare ile  bunu yaparak  okuyuculara  takdim etmektedir.

Eğitimcilere  doğru eğitimin yolunu gösteren eğitim sayfası,  sporla  ilgilenlere spor sayfası, sağlıklı  yaşamanın yollarını  anlatan sağlık  sayfasının  önemini unutmamak lazımdır.

Yeni Asya’yı okuma zevkini başkalarına da tattırmak, dost, akraba ve tanıdıklara tanıtıp abone olmalarını sağlamak “Hayırlı bir işe vesile olan onu yapmış gibidir” Hadisi gereğince önemli bir vazifedir. Onun  misyonunu idrak eden her okuyucu, onun sesinin daha gür çıkması ve daha etkili olması için trajına  maddî – manevî  katkı yapması gerekir. Zira onun  trajı artar, okuyucusu  çoğalırsa  ülkemiz ve insanlarımız  bundan çok  şey kazanırlar. Zira  onun yayını  imanları  kuvvetlendiği gibi, doğru İslamı ve İslama  layık  doğruluğu öğrenmeyi,  siyasî ve sosyal olaylara sağlıklı bir pencereden bakmayı kazandırır. 

Sözün Özü : Günümüzde Yeni Asya icra ettiği  müspet yayınla, manevî  büyük bir cihat yapmış olmaktadır.  Başta gazetenin idarî ve yazar kadrosu olmak üzere onu alıp okuyan,  ona  maddî – manevî destek veren sebatkâr okuyucuları sevap cihetinden bu cihadın  ortaklarıdır. İnşallah  bu ortaklığın  manevî mükafaatı da; iman-ı kamil ve hüsnü hatimeye mazhar olmakla  tecelli  edecektir.

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  • Bilgin Alpay

    22.08.2017 03:56:44

    Evet Evet Dogru soyluyorsunuz Bilgisayarimi ilk actigimda Gazetem Yeni Asya sayfalarinda ssaaatlerce gezinmek bana dunyalar kadar zevk ve nese veriyor iyiki varin Yeni Asyamaiz

Risale-i Nur Külliyatı

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