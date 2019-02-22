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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni Asya’nın misyonu

İbrahim ERSOYLU
22 Şubat 2019, Cuma
Yeni Asya dün itibarıyla hizmette 50. Yılına girdi. İnşallah kıyamete kadar hizmetine daha iyi bir başarıyla devam edecektir.

Onu ilk defa Hatay’da, 1970’lerin ortalarında, lise tahsili yıllarımızda tanıdık. Nur derslerine katılmaya başlayınca ona abone olduk. Elhamdülillah o zamandan bu yana zikzak çizmeden ona aboneyiz ve şahs-ı manevî’ye tabi olup destek vermeye devam ediyoruz.

Daireye girmemizden itibaren Elhamdülillah Üstad Bediüzzaman’ın meslek ve meşrebini, Risaleleri ve lâhikaları benimseyerek okuduk. Gazete, Nurlar’ı anlayıp kavrama hususunda bize yardımcı oldu.

Zındıka komitesi/derin devlet, değişik aralıklarla sivil ve asker darbecileri harekete geçirerek, dinî cemaatler, özellikle Nur Camiası arasına fitne fesat sokarak, dinî inkişafı durdurmak ve boğmak, bu mümkün olmazsa onu sulandırmak için sarsıntı yaptığı zamanlarda ne yazık ki, diğer bir kısım dinî guruplar gibi Nur Talebelerinin önemli bir kısmı da, değişik alanlara savruldu. Ama Yeni Asya Camiası ve gazetesi, sarsılamayarak yoluna devam etti.

Gazete, ihtilâl dönemlerinde defalarca kapatılması ve imtiyaz sahibi ağabeyimizin hapsedilmesine rağmen, Üstad gibi, zındıkaya boyun eğmedi. 28 Şubatın zalim sürecinde, onların önde gelen aktörlerinden biri, “Bütün gazetelere ve dindar gruplara boyun eğdirdik. Bir tek Yeni Asya ve camiasına söz geçiremedik” sözü bunun ispatıdır. Her ne kadar tirajı  çok satan ve değerlerinden taviz veren gazeteler gibi olmasa da, onun attığı manşetler ve yayınladığı makaleler, küfür ve dalâlet cephesine düşen top mermisi gibi tesir icra etmekte, İslâmî çevrelerde de takdir edilmektedir.

Yeni Asya Camiası, istişare sistemiyle yayınladığı gazete ve diğer neşriyatıyla, geçmişte meydana gelen ve halen devam etmekte olan dehşetli fırtınalarda hizmet gemisini, Risale-i Nur ölçüleriyle doğru istikamette götürmeye devam ediyor.

Camia, gazeteyi amaç değil, araç olarak görmektedir. O Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u öncelikle Türkiye, sonra dünya kamuoyuna doğru bir şekilde tanıtma misyonunu ifa etmektedir. Onlara yöneltilen haksız ve garazkâr tenkitleri ve suçlamaları püskürtme vazifesini, yetersiz imkânlarla fedakârane bir şekilde yapmaktadır. Ona karşı tavır alan Nur Talebeleri, medyada bu vazifeyi yapan başka bir gazeteyi gösterebilirler mi?

Gazeteye her zaman ihtiyaç olacaktır. Rahmetli Zübeyir Ağabey, geçmişte imanî ferasetiyle bunu kavramış, diğer ağabeylerin desteğini de alarak onun kurulmasına öncülük etmiştir. Bunun gerekçesini o, “Kardeşlerim, Nurlar aleyhindeki saldırıları ve menfi propagandayı püskürtmek için lahana yaprağı kadar da olsa, günlük bir gazeteye ihtiyacımız var.” dediği ifade edilmektedir. Diğer bir husus; her bir Nur Talebesi, ülkede ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçüleriyle değerlendirmesini yapamayabilir. Bu değerlendirmeyi istişareye dayanarak sağlıklı yapacak ve ilân edecek bir mercie ihtiyaç vardır. Bu işi en iyi gazete yapar ve yapmaktadır.

Yeni Asya aynı zamanda basın yoluyla Türkiye’de ve dünyada Nur Talebelerinin iletişim köprüsüdür. Şevke medar hizmetlerin, daire içindeki doğum, vefat olaylarının camiaya duyurulmasına aracılık yapmaktadır.

Hülâsa: Gazete, Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtma gibi önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bunu yapmakla iman ve Kur’ân’a hizmet dâvâsı yönünden büyük manevî bir cihad îfa etmektedir. Ona maddî–manevî destek vermek, onu alıp okumak, başkalarına okutmak, her Nur Talebesinin görevleri arasındadır. Yayın kadrosunda ve dağıtımında emeği geçenler, onu alıp okuyanlar, onu başkasına tavsiye edenlerden her biri, bu manevî cihadın bir uzvu mesabesinde olup, bundan hasıl olan “şirket-i maneviye”nin sevabına hizmeti oranında ortak olduğunu düşüyorum.

Bu hususta kavlî ve fiilî duâlarımızı esirgemeyelim.

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