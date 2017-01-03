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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Yeni Asya ve mânevî cihad

İbrahim ERSOYLU
03 Ocak 2017, Salı
Camiasının günlük lahika mektubu mesabesinde olan Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur’a göre doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu basın yoluyla göstermekle manevî bir cihad yapmış olmaktadır.

Gazete  istikametini, Kur’ân’ın  son asırlara olan  mesajını gösteren  Risale-i Nur’lardan almaktadır. Onun yazılarında Üstadın ve Risale-i Nur’un kokusu vardır. 

GAZETE RİSALE-İ  NUR’UN  DOĞRU MESAJINI YANSITIYOR

Gazete,   meslek- meşrep  hususunda doğru ve yeterli bilgiye sahip uzman bir kadro tarafından, Risale-i Nur ölçülerine göre yayınlandığından, siyasî ve sosyal hadiselere  müstakim ve gerçekçi teşhisler ve hal çareleri göstermektedir. Diğer  taraftan imana, İslam’a, Üstad’a ve Risale-i Nur’a nadanlar tarafından bir hücum vaki olması durumunda cesaretle öne atılıp,  münasip cevabı veren  yegane gazetedir. 

O  edepli üslubuyla, okuyucunu din ve dünya hayatına lazım olan bilgilerle donatan, onları ifrat ve tefritten uzak müspet harekete kanalize eden benzersiz bir yayın organıdır.

Ayrıca  gazetemiz,  zararlı fikir ve düşüncelere, menfi siyasî akımlara karşı bir  antivirüs programı içermektedir. Onu ciddiyetle takip eden okuyucularını o canipten gelecek virüslerden korumaktadır. 

YENİ ASYA  GEÇMİŞTE  BİZİ HİÇ YANILTMADI

Cenab-ı Hakka sonsuz hamd-ü senalar olsun ki biz,  1975 yılından beri ara vermemeksizin onun okuyucusu olmakla müşerref olduk. O yıldan bu yana köprünün altından çok sular aktı,  çok sayıda  askerî darbe, sosyal ve siyasî  fırtına, kasırga ve deprem yaşadık. Yeni Asya çizgisinden hiç savrulmadık. (Elhamdulillah, haza min fadli Rabbi.) 

Gazetemiz, o  hadiselere karşı aldığı tutumda bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Dönüp geriye baktığımızda  bize, “ Şu  meselede gazetenin tavrı  yanlış oldu” dedirtmedi. İstisnasız hangi tavrı aldıysa o meselede zaman onu haklı çıkardı. Zaman zaman  onun okuyucu olup   aldığı  tavra akıl erdiremeyenler, ona ağır tenkitler yönelterek, kızıp  onu okumayı terk ettiler, Camiasından ayrılıp muhalif cepheye iltihak ettiler. Ama zaman onu haklı çıkardığını gördükleri halde çoğu,  hakperestlik gösterip  “Yeni Asya  haklı çıktı. Ona avdet etmeliyim” demedi. 

 “En  katî fazilet  odur ki, düşmanları dahi onu tasdik etsin” kaidesince, Yeni Asya’nın  misyonunu, 28 Şubat darbecileri  MGK kararlarına tescil etmişler ve orada demişler ki, “Yeni Asya Gazetesi devamlı olarak topluma “Nurculuk aşılamaktadır.”  Darbeciler bunun farkına vardıkları halde, bazı dava arkadaşlarımız diğer Nur grupları, bunun  farkına ne yazık ki  şimdiye kadar varamadılar. Onlar, medyada kendi davalarına hizmet eden  misilsiz, yegane   gazeteyi  tebrik, tebcil ederek ona sahip çıkacakları yerde, onu görmezden gelmektedirler. Bazıları ise akıl almaz bir tavırla ona  husumet besleyip, onun susmasını temenni etmektedirler. Çok yazık..

GAZETEMİZ  BASINDA MANEVÎ  CİHAD YAPMAKTADIR

İnancım odur ki, Yeni Asya kendisine yapılan haksız hücum, iftira ve baskılara rağmen, bedel ödemeyi  de göze alarak yaptığı doğru ve muktesit yayını sebebiyle,  medya sahasında farz-ı kifaye manasında  büyük bir manevî cihadı yapmaktadır. İdarecilerini, yazarlarını ve çalışanlarını bu cihadın mücahitleri olarak görüyorum. Bu cihadın uhrevî sevabı azimdir. Başta Hz. Peygamber (asm) olmak üzere Hz. Üstad, Zübeyir Ağabey ve berzaha göçmüş diğer Nur Talebeleri mânâ aleminden onu, yazarlarını, çalışanlarını   ve okuyucularını alkışlamaktadırlar.

Üstad ve Risale-i Nur’un  daha iyi, daha geniş çevrelere doğru bir şekilde tanıtılmasını  istiyorsak,  abone sayısını çoğaltarak Yeni Asya’ya daha çok sahip çıkmamız  lazımdır. Önce kendimiz  ve aile ferlerimiz onu iyice okumalı, sonra akrabalarımıza, dostlarımıza ve tanıdıklarımıza tanıtarak  onu  okutmalıyız.  

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