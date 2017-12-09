"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Yeni Asya’ya destek olmak

İbrahim ERSOYLU
09 Aralık 2017, Cumartesi
Günümüzde siyasî ve dünyevî cereyanlar kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri, Zındıka ve dinsizlik cereyanları da, toplum kesimlerini ifsat etmede yazılı ve görsel medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

Ahir zamanın Asr-ı Saadet modelini ortaya  koyan Nur Cereyanın da,  iman ve Kur’ân hakikatlerini insanlara tanıtmada etkili bir medya diline  ihtiyacı vardır. Yeni Asya bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu yüzden ona  destek vermek  Nur Talebelerinin vazifesidir.

Yeni Asya,  görsel medya olarak cesur manşet, haber ve makaleleriyle çok önemli bir misyon ifa etmektedir. Bir taraftan Bedi- üzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşıyarak doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu ortaya  koyarken, diğer taraftan insan hakları, adalet ve hürriyetlere  ve bunlara  aykırı olarak yapılan zulüm ve haksızlıklara dikkat çekerek Demokrasi ve hukuk mücadelesi vermektedir. Bu mücadele ile büyük bir cihad ifa etmiş olmaktadır. Bu cihadın mükâfatı İnşallah Ahirette Ebedî Saadet olarak tecelli edecektir.

Gazeteye bu büyük cihadında maddî-manevî destek vermek; onu alıp okumak, sonra muhtaç olanlara ulaştırıp geniş bir çevrede okunmasına vesile olmak mühim bir hizmettir. Bu hizmeti yapanlar, onun manevî cihadının mükâfatına ortak olmuş olurlar.

Diğer gazetelerden farklı olarak devletten  maddî destek almadan kendi yağıyla kavrulan gazetenin fiyatı olan 1.5 TL, yaklaşık bir bardak çay bedeli mesabesindedir. Her gün bir dostumuza bir bardak çay ikram ettiğimizi farz ederek bir tane fazla gazete alıp komşumuza veya bir dostumuza verdiğimiz zaman, ona destek çıkmış oluruz. Ciddî destek verilmesi halinde,  gazetenin tirajı artarak sesi daha gür çıkacağı ve Türkiye’nin gündemini müsbet manada değişmesine vesile olacağı açıktır. 

Haddi zatında Risale-i Nur’dan beslenen, Üstad’a ve Nurlar’a sadâkat gösteren Nur Talebeleri, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u bayrak yapıp medya aracılıyla kamuoyu gündeminde tutan Yeni Asya’ya hararetle sahip çıkmaları beklenirdi. Üstad hayatta olsaydı bunu onlardan ısrarla isterdi. Ancak anlaşılmaz bir inat, şahsî garaz, menfaate dayalı siyasî kaygı gibi  saiklerle gazeteye sahip çıkma yerine, ona keskin ve anudane muhalefet eden çok sayıda Nur Talebeleri vardır. Ne yazık ki bu tavır, bindiği dalı kesen akıl almaz bir tutumdur. Çok yazık...

Sözün Özü: En azında Yeni Asya Nur Talebeleri ve onun çizgisini benimseyen dostlar, başkasının çekilmesinden veya bigane kalma- sından daha çok gayrete gelip, gazeteye hararet ve ciddiyetle sahip çıkmaları önemli bir vazifedir. İmkânlarını gösterişli külliyeler, lüks dersaneler inşaya yatırma yerine, Risale-i Nur Külliyatı’nı ve gazeteyi geniş çevrelere tanıtma faaliyetlerine harcamaları  hizmette öncelikleri olmalıdır. Gazetenin susmasını veya susturulmasını  isteyen  muhaliflere  en güzel  cevabın  böyle verilebileceğini düşünmekteyim. 

Cenâb-ı Hak yardımcımız olsun.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    284. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam, barıştır

    Kudüs, İttihad-ı İslam'a vesile olsun

    ABD ile barış görüşmeleri Filistin tarafından askıya alındı

    Zaman gazetesi davasında ara karar

    Orta Doğu’da satranç oyunu

    Kutuplaşmak istemiyoruz

    “5 milyar dolarlık bir ceza olabilir”

    Trump yine tahrik etti

    Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

    Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Kremlin'den açıklama

    İlgezdi görevden uzaklaştırıldı

    Sarraf Davası’nda skandal

    Asgari ücret dolar karşısında eridi

    Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira

    Vize serbestisi için 7 kriter

    "Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

    Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

    AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

    "Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

    Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tokat yemeye başladılar bile
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devleti
    Mehmet ÇETİN

    Pazar kahvaltısındaki şefkat tokadım
    M. Ali KAYA

    Vadedilen topraklar ve Yahudiler
    Cahit ÖZPINAR

    Ağır hayat şartları
    Süleyman KÖSMENE

    Anglikan Kilisesi’nin sorularına cevaplar
    Cevher İLHAN

    Ege Adaları işgali gündeme getirilmedi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hâkim, az mütehassis, sağırca, metin bir şûrâ olmalı” ne demektir? - 2
    Genel

    İslam, barıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.