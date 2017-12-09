Yeni Asya’ya destek olmak

Günümüzde siyasî ve dünyevî cereyanlar kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri, Zındıka ve dinsizlik cereyanları da, toplum kesimlerini ifsat etmede yazılı ve görsel medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

Ahir zamanın Asr-ı Saadet modelini ortaya koyan Nur Cereyanın da, iman ve Kur’ân hakikatlerini insanlara tanıtmada etkili bir medya diline ihtiyacı vardır. Yeni Asya bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu yüzden ona destek vermek Nur Talebelerinin vazifesidir.

Yeni Asya, görsel medya olarak cesur manşet, haber ve makaleleriyle çok önemli bir misyon ifa etmektedir. Bir taraftan Bedi- üzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşıyarak doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu ortaya koyarken, diğer taraftan insan hakları, adalet ve hürriyetlere ve bunlara aykırı olarak yapılan zulüm ve haksızlıklara dikkat çekerek Demokrasi ve hukuk mücadelesi vermektedir. Bu mücadele ile büyük bir cihad ifa etmiş olmaktadır. Bu cihadın mükâfatı İnşallah Ahirette Ebedî Saadet olarak tecelli edecektir.

Gazeteye bu büyük cihadında maddî-manevî destek vermek; onu alıp okumak, sonra muhtaç olanlara ulaştırıp geniş bir çevrede okunmasına vesile olmak mühim bir hizmettir. Bu hizmeti yapanlar, onun manevî cihadının mükâfatına ortak olmuş olurlar.

Diğer gazetelerden farklı olarak devletten maddî destek almadan kendi yağıyla kavrulan gazetenin fiyatı olan 1.5 TL, yaklaşık bir bardak çay bedeli mesabesindedir. Her gün bir dostumuza bir bardak çay ikram ettiğimizi farz ederek bir tane fazla gazete alıp komşumuza veya bir dostumuza verdiğimiz zaman, ona destek çıkmış oluruz. Ciddî destek verilmesi halinde, gazetenin tirajı artarak sesi daha gür çıkacağı ve Türkiye’nin gündemini müsbet manada değişmesine vesile olacağı açıktır.

Haddi zatında Risale-i Nur’dan beslenen, Üstad’a ve Nurlar’a sadâkat gösteren Nur Talebeleri, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u bayrak yapıp medya aracılıyla kamuoyu gündeminde tutan Yeni Asya’ya hararetle sahip çıkmaları beklenirdi. Üstad hayatta olsaydı bunu onlardan ısrarla isterdi. Ancak anlaşılmaz bir inat, şahsî garaz, menfaate dayalı siyasî kaygı gibi saiklerle gazeteye sahip çıkma yerine, ona keskin ve anudane muhalefet eden çok sayıda Nur Talebeleri vardır. Ne yazık ki bu tavır, bindiği dalı kesen akıl almaz bir tutumdur. Çok yazık...

Sözün Özü: En azında Yeni Asya Nur Talebeleri ve onun çizgisini benimseyen dostlar, başkasının çekilmesinden veya bigane kalma- sından daha çok gayrete gelip, gazeteye hararet ve ciddiyetle sahip çıkmaları önemli bir vazifedir. İmkânlarını gösterişli külliyeler, lüks dersaneler inşaya yatırma yerine, Risale-i Nur Külliyatı’nı ve gazeteyi geniş çevrelere tanıtma faaliyetlerine harcamaları hizmette öncelikleri olmalıdır. Gazetenin susmasını veya susturulmasını isteyen muhaliflere en güzel cevabın böyle verilebileceğini düşünmekteyim.

Cenâb-ı Hak yardımcımız olsun.

