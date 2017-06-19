Yürüyüş âdâbı

ÂDÂB-I MUAŞERET

Yüce Rabbimiz Kur’ân’da yolda yürüyüş şekliyle alâkalı olarak bizlere ölçüler vermektedir: “Yeryüzünde şımarıklık taslayarak yürüme! Zira sen ne yeri delebilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.”1 buyrulur. Başka bir âyette, “Allah’ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde sükûnet ve vakarla yürürler.”2 buyrulur. Diğer bir âyette, “İnsanlardan, büyüklük taslayarak yüzünü çevirme; yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme! Şüphesiz ki Allah, böbürlenen kendini beğeneni sevmez.”3 buyurmaktadır.

Yürüyüşte fıtrî, mutedil, ne çok hızlı, ne de çok yavaş, orta bir hızla yürümeli, önüne bakmalıdır. Yolun sağ ve solundaki evlerin açık kapı ve pencerelerine bakmamalıdır.

Dipnotlar:

1– İsra,17/37. 2– Furkan, 25/63. 3– Lokman, 31/18.