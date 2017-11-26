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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bal ilâç mıdır?

İnci Karaman
26 Kasım 2017, Pazar
Değerli bir besin, enerji kaynağı olan bal, artık hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Çünkü bal, solunum yollarını, bağırsakları dezenfekte edici, sindirimi kolaylaştırıcı, yumuşatıcı ve ateş düşürücü özelliklere sahip...

Ayrıca bal, vücuttaki şeker miktarının dengede kalmasına, vücut ısısının hava değişikliklerine uymasına yardımcı olur.

Bir kaşık bal, soğuk algınlıklarından korunmak için bire bir...

Sıcak süt karıştırılmış iki karışık bal ise, bronşite karşı harika bir ilâçtır. Kalbi de kuvvetlendirir.

Peki, bala bu kadar vazife yükleyen kimdir?

Balın kendine göre bir iradesi mi var? Ki adeta bir doktor gibi bütün insanlığa hizmet veriyor.

Okunma Sayısı: 197
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