Dört çekerli araç: FİL

Bilim insanları, fillerin bacaklarının dört çeker araç tekerlekleri gibi hareket ettiğini söyler...

Londra Üniversitesi Kraliyet Veteriner Koleji’nde görev yapan John Hutchinson ekibi tarafından yapılan araştırmada, fillerin yürüyüşü ve koşuşunu özel kameralarla gözlemlendi.

Bilim insanları, daha önce 4 ayaklı bütün hayvanların ön ayaklarını fren, arka ayaklarını ise hız kazanmak için kullandığını düşünüyordu.

Hâlbuki hiç de düşündükleri gibi değildi ve fillerin bacakları arasında iş bölümü yaptığı düşünülüyordu.

Ancak araştırmanın sonucu, bunun filler için geçersiz olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları filleri 4 ayaklı diğer hayvanlardan ayıran bu hareket özelliklerinin, onların iri gövdelerinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Fillerin bile bilmediğimiz o kadar çok özellikleri var ki, ilim insanları daha yeni keşfediyor.

Peki, insan denen mekanizmayı kusursuz yaratan ve o mükemmel varlığın özellikleri araştırılsa ne olur?

Aklı olan ilim adamı hemen bu araştırma sonucunda insanların en mükemmel bir yaratan bir Varlığın söz konusu olduğunu ve bunun da Allah olduğunu hemen itiraf edecekler.