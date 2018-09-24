"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dört çekerli araç: FİL

İnci Karaman
24 Eylül 2018, Pazartesi 00:45
Bilim insanları, fillerin bacaklarının dört çeker araç tekerlekleri gibi hareket ettiğini söyler...

Londra Üniversitesi Kraliyet Veteriner Koleji’nde görev yapan John Hutchinson ekibi tarafından yapılan araştırmada, fillerin yürüyüşü ve koşuşunu özel kameralarla gözlemlendi. 

Bilim insanları, daha önce 4 ayaklı bütün hayvanların ön ayaklarını fren, arka ayaklarını ise hız kazanmak için kullandığını düşünüyordu. 

Hâlbuki hiç de düşündükleri gibi değildi ve fillerin bacakları arasında iş bölümü yaptığı düşünülüyordu. 

Ancak araştırmanın sonucu, bunun filler için geçersiz olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları filleri 4 ayaklı diğer hayvanlardan ayıran bu hareket özelliklerinin, onların iri gövdelerinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Fillerin bile bilmediğimiz o kadar çok özellikleri var ki, ilim insanları daha yeni keşfediyor.

Peki, insan denen mekanizmayı kusursuz yaratan ve o mükemmel varlığın özellikleri araştırılsa ne olur?

Aklı olan ilim adamı hemen bu araştırma sonucunda insanların en mükemmel bir yaratan bir Varlığın söz konusu olduğunu ve bunun da Allah olduğunu hemen itiraf edecekler.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Medyanın sıkıntılarını Meclise getireceğiz

    Sanatın adresi: Contemporary İstanbul

    Yargıtay yalan habere dur dedi

    Kastamonu'da 8 ev kullanılamaz hale geldi

    İsrail savaş uçakları Filistinlilere saldırdı

    ABD Dışişleri Bakanı: Trump, Ruhani ile görüşmek istiyor

    Bölgede yaşayanlar tedirgin: 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, emniyetimiz kalmadı'

    Zehir istemiyoruz

    Galatasaray Manisa'da farklı mağlup oldu

    AYM, hak ihlâllerini görmezden geldi

    Sanayiciler devlete seslendi

    İşsizlik fonu ne durumda?

    Devalüasyon yabancıya yaradı

    Kriz, Diyarbakır’ın karpuzunu da etkiledi

    Van'dan art arda iki deprem

    İsrail'den Filistinlilere küstah çağrı: 'Evlerinizi kendiniz yıkın'

    Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu İsrail

    Leyla'nın annesi Sedanur'un annesinin acısını paylaştı

    Trablus'taki çatışmalarda ağır bilanço

    Yıldırım: Berberoğlu serbest kalmıştır bu önemlidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıtay yalan habere dur dedi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vicdanlarınız rahat mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilhassa siyaset münafıklarına dikkat
    Genel

    Medyanın sıkıntılarını Meclise getireceğiz
    Faruk ÇAKIR

    Okullara özel kıyafet yasaklansın!
    Genel

    Kapattıkları gazetelerin yerine yenilerini çıkardık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı en az 25 kişiye tanıtmak
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mü’minler ancak kardeştirler
    Süleyman KÖSMENE

    Velâyette zirve makamlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.