Dünya Çocuk Günü (1 Ekim)

Arkadaşlar, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanır.

Çocukların iyi yetiştirilmesi milletlerin ortak görevi olarak kabul edilmiş. Biliyor musunuz, bu görev için ilk faaliyet tarihi 1923 yılına kadar gitmektedir. 1923 yılında 40 ülkenin temsilcileri İsviçre’nin Cenevre şehrinde Uluslararası Çocukları Koruma Birliği’ni oluşturdular. Bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulmasının ardından UNICEF’e dönüştü. UNICEF, “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu”nun kısaltmasıdır.



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