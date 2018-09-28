"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Gölge

İnci Karaman
28 Eylül 2018, Cuma
Sabah güneşi odasını aydınlatıyordu.

Yok, yok sabah olmamıştı daha. Ay ışığı odasını güneş gibi aydınlatıyordu. Penceresinin perdesini açtı ve camdan dışarıya baktı. Bir de ne görsün; koskoca bir gölge!

Korktu ve perdeyi kapatarak pikesinin altına saklandı. Uykuda uyuyamıyordu. Ya, o bir canavarsa?

 Neredeyse ağlayacaktı. Gözlerini kapattı ve içinden duâ etmeye başladı. Aklına annesinin okuduğu yer geldi. 

Gece dışarıdaki ağacın gölgesinden korkmak ne kadar saçmaydı.

Pencereye giderek baktı. Perdenin arkasından görünmüyordu. Besmele çekti ve perdeyi açtı. Baktı ve sadece bir baykuş gördü. Gece kuşu çok tatlı olarak duruyordu. Yatağına mutlu bir şekilde gitti ve duâlarını okuyarak uykuya daldı.

Okunma Sayısı: 69
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede

    Silahlanma var, tedbir yok

    Tiflis’e Üstad’ın baktığı tepeden baktık

    200 bin ağacı kurtaracaklar

    ''Avrupa ile ilişkileri normalleştiriyoruz''

    Popülere kurban edilen müziğimiz - 1

    Normalleşme ancak hukukla olur

    Almanya: Türkiye ile ikili ilişkilerde normalleşme olmayacak

    Netenyahu'dan İran'a 'nükleer tesis' tepkisi

    Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'dan isim değişikliğine tepki

    'Kudüs satılık değildir'

    Akşener: Herhangi bir ittifak görüşmemiz yok

    BM: Yemen'de 78 bin kişi sığınmacı konumuna düştü

    Brexit'in sonuçları Türkiye'yi de etkileyecek

    BM, Arakan'daki soykırım suçları için dava dosyaları hazırlayacak

    AİHM'den Öcalan'ın şikayetine ret

    İran'dan İsrail'e Suriye tehdidi

    ABD'de ölü sayısı 47'ye yükseldi

    'Fedakârlık sırası işverende'

    'Zamların sebebi biz değiliz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurtuluş adalette
    Cevher İLHAN

    “Af” karmaşası…
    Genel

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede
    Genel

    Normalleşme ancak hukukla olur
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sonsuz Nur mudur?
    İsmail TEZER

    Değil affa, cezaya vermeye de ihtiyaç kalmasa!
    Faruk ÇAKIR

    Ders kitaplarındaki israfı kim durdurur?
    Genel

    Silahlanma var, tedbir yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Kriz ve tasarruf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.