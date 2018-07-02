Hayvanlardaki annelik duygusu

Sevgili arkadaşlar, hayvanlarda annelik duygusu gerektiğinde, acı ve ölümü göze aldırır.

En aciz bir hayvan, kahramana dönüşebilir.

Nasıl mı? Kuzey Kutbu’nda bir penguen yavrusunu ısıtmak için neredeyse aylarca öylesine soğukta bekler.

Annesinin keskin dişleri arasında bir yerden ötekine ustalıkla taşınan kedi yavrusunu bir hatırlayın. Yahut en vahşi görünen dişi kaplanın yavruları arasında kuzu gibi olması, tavuğun yavrusunu korumak için kanat çırparak köpeğe saldırması, yavruların anneleri tarafından tehlikelere karşı her şeyi göze alarak korunmasına birer örnektir.

Bütün bunlar, tabiattaki rahmet tecellisinin, ana şefkatinde tezahür eden muhteşem izleridir aslında. Ezelî ve ebedî rahmetin asıl sahibi, kâinattaki bütün annelerin yavrularına olan rahmetin toplamından daha şefkatli, daha merhametlidir… Rahmet-i İlâhinin vermiş olduğu bu şefkat duygusu aslında bize çok açıkça bir şeyi gösterir.

Allah merhametlidir. Şefkatlidir. O’nun şefkati bütün canlıların şefkatinin çok, ama çok üstündedir.