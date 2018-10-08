Hepimiz güzeliz

İç güzelliğinin ne kadar kusursuz, ne kadar dengeli ve harika bir san’at eseri olduğunuzun farkına varmakla başlar her şey.

Meselâ, nazarını, kendi yaratılışına çevir.

Canlılar içinde ne kadar ayrıcalıklı olduğunu, her şeyin sana nasıl hizmet ettiğini gör.

Aklını, küçük bir kâinat olan kendi dünyana çevir. Bu dünyada Yaratıcı’nın sana ne kadar değer verdiğini yakalamaya çalış.

Meselâ, gözünüzün, dilinizin, aklınızın ve diğer organlarınızın paha biçilmez değeri karşısında senden ne istendiğini anlamaya çalış.

Niçin bütün kâinat size hizmet ettiriliyor?

Neden binlerce nimetler önüne seriliyor?

Bir düşün!

Evet, düşün.

Hep birlikte düşünelim!